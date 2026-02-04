聯邦撤資 哈德遜河新隧道兩日內恐被迫停工 紐新緊急提告

我的頻道

記者許君達╱紐約即時報導
哈德遜河鐵路隧道工程由於川普政府撤資而面臨停工，預計現有資金最早2月6日即將耗盡。紐新兩州聯合起訴聯邦政府行政程序違法，且撤資原因存在打擊報復民主黨政敵的動機。圖為2026年1月最新工程進展照片。(Gateway Project提供)
哈德遜河鐵路隧道工程由於川普政府撤資而面臨停工，預計現有資金最早2月6日即將耗盡。紐新兩州聯合起訴聯邦政府行政程序違法，且撤資原因存在打擊報復民主黨政敵的動機。圖為2026年1月最新工程進展照片。(Gateway Project提供)

由於聯邦突然凍結資金，已經開挖的跨哈德遜河鐵路隧道工程最早將於2月6日被迫停工。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)和新澤西州代理檢察長達文波特(Jennifer Davenport)3日晚間緊急起訴聯邦政府，指其撤資行為武斷任性，且總統川普涉嫌利用此項目公報私仇。

訴狀指出，現有的跨哈德遜河雙線鐵路隧道是兩州之間每日20萬人的通勤命脈，是全美最繁忙的客運鐵路段落，而這條建成於100餘年前的隧道年久失修、2012年又遭珊迪颶風嚴重損毀，故障頻發且存在安全風險。為解決這一問題，聯邦與紐新兩州2023年聯合推動新隧道工程計畫，三方共籌資160億元用於建設全新的雙線隧道並徹底翻修舊隧道。

然而，川普政府的運輸部2025年9月30日突然宣布無限期暫停向這一項目撥款，導致數十億元的聯邦資金和貸款被凍結至今。原告兩州指控聯邦當局在近半年的時段內不斷改變撤資理由，起初稱要審查紐約州旨在保護弱勢企業獲取承包資格的規定是否符合川普政府的「反DEI政策」；2025年12月，聯邦當局稱該保護政策違規並要求項目方承諾改正，項目方「門戶計畫」(GDC)則分別在2025年12月8日和2026年1月8日提交了書面整改方案並確認已按照聯邦指示進行合規化整改，但至今仍未獲聯邦回應。

此外，訴狀還引用了川普去年10月以來的部分公開發言，包括「我們要做的就是砍掉我們不喜歡的民主黨的項目」、「那是舒默(Chuck Schumer)奮鬥了15年的項目，現在我要砍掉它，永久幹掉它們」、「民主黨人想做這件事，但是沒門。現在沒有資金了，一切由我主宰」等，並指控聯邦撤資的目的根本不是行政審查，而是出於川普的政治報復動機。

訴狀還指出，聯邦撤資導致的停工將導致總成本和兩州貸款壓力暴增、大規模通勤中斷事件持續高發甚至可能導致致命事故等問題，而且造成紐新兩州的經濟損失。據估算，紐約州已為工程前期投資超過1億元、新澤西州更是已投入近5億元，而且新州已為此購買了115塊專項用地，其中多數無法轉作他用，一旦工程陷入不確定性，這些土地只能賠本出售。

兩州指，「行政程序法」(APA)要求聯邦當局在發現問題後須先行要求相關方面整改並給予補救機會，最後才能以停發資金作為懲罰措施，而川普政府卻直接撤資，且不給合理整改和申訴的機會，涉嫌違法；而肆意破壞聯邦與州之間的長期信任關係、甚至由總統親自發布「公報私仇」言論施壓，亦構成「武斷任性」(Arbitrary & Capricious)的行政違法行為。因而，原告請求法院發布禁制令、阻止聯邦撤資，並宣布其撤資行為違法。

川普 新澤西州 紐約州

從海洛因到安眠藥 台男暗網販毒1.05億 紐約法院重判30年

霍楚選定前市議長歐德思為競選副手：對抗川普的「鬥士」
