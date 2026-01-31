艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

紐約市長曼達尼母親、電影導演米拉・奈兒(Mira Nair)的名字，出現在最新公開一批與已故性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)相關的文件中。

文件顯示，奈兒曾出席艾普斯坦前女友、已被定罪的性販運者吉絲蘭・麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)住所舉辦的一場高級私人派對，該派對是為奈兒執導的電影「艾蜜莉亞：夢想起飛」(Amelia)所舉辦，與會者還包括前總統柯林頓 (Bill Clinton)，以及亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)。

公關人員佩姬・西格爾(Peggy Siegal)於2009年10月21日寄給艾普斯坦的一封電子郵件中提到這場聚會。信中寫道：「柯林頓和貝佐斯…尚・皮戈齊(Jean Pigozzi)、導演米拉・奈兒也在場。電影反應平平，不過女性觀眾明顯比較喜歡…希拉蕊史旺(Hilary Swank)與理察吉爾(Richard Gere)則在布魯明黛百貨(Bloomingdale's)運動服部門參加一場很蠢的派對…非常詭異。」

「艾蜜莉亞：夢想起飛」為奈兒於2009年執導的傳記電影，由希拉蕊史旺與理察吉爾擔綱主演。

這封電子郵件收錄於司法部周五最新公布的一批艾普斯坦相關文件中；除柯林頓外，文件中亦出現比爾・蓋茲(Bill Gates)、饒舌歌手Jay-Z，以及前好萊塢淫魔製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)等人的名字。

