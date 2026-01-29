停電停暖停業…法拉盛井蓋火警 整排商家遭殃

我的頻道

記者戴慈慧／紐約即時報導
受停電影響，火災地點對面的多家商店29日仍無法正常營業，店門口張貼「因電力問題暫停營業」的告示。（記者戴慈慧／攝影）
皇后區法拉盛39大道天廣中心(Tangram)門前28日傍晚發生下水道井蓋爆炸火警，雖未造成人員傷亡，但事故引發的電力中斷影響持續延燒。而火災地點對面的整排商家至今仍全面停電，多數店家被迫暫停營業。

根據警方與消防部門通報，事故發生於28日下午約5時10分，天廣中心門前突傳爆炸聲響，隨後冒出大量濃煙，消防人員迅速到場處理，並封鎖部分路段進行搶修。雖然火勢很快受控，但周邊地下電力系統受損，導致鄰近商業區停電。

29日上午，記者走訪火災現場對街商家，發現多家店鋪鐵門緊閉，門口張貼「因停電暫停營業」的手寫或列印告示，部分餐飲與服務業店家室內一片漆黑。

美容業者符先生是少數仍到店內留守的商家之一，但他無奈表示，即使開門也做不了生意。「店裡現在一點電都沒有，暖氣也開不了，客人來了也沒辦法做，」他說。符先生指出，火災發生後店內隨即停電，29日清晨曾短暫恢復供電，但僅維持不久便再次跳電。

「隔壁的店家後來乾脆都不開了，只剩我們還在這裡等，」符先生表示，沒有電力的情況下，所有服務都無法進行，只能被動承受損失。

有商家轉述，相關單位曾告知電力預計於29日下午3時左右恢復，但截至記者發稿前，現場仍未復電，商家也未收到明確的復電時間通知。

商家室內一片漆黑，所有設備停擺，部分店家即使開門也無法接待客人，只能被迫停業等候...
受停電影響，火災地點對面的多家商店29日仍無法正常營業，店門口張貼「因電力問題暫...
紐約華埠地鐵站男子遭多刀刺傷 市警緝凶
