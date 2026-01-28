我的頻道

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

一洲焦點／明州局勢可望和緩、張又俠事件大到無法透明化

新疆拍監禁證據…關恆庇護獲批 國務院證明信起重要作用

記者許君達╱紐約即時報導
勇闖新疆拍攝集中營證據的中國青年關恆在美庇護申請獲批，即將重獲自由。(關恆母親拍攝，「中國人權」授權使用)
勇闖新疆拍攝集中營證據的中國青年關恆在美庇護申請獲批，即將重獲自由。(關恆母親拍攝，「中國人權」授權使用)

曾在新疆拍攝大規模監禁設施影像證據、後赴美尋求政治庇護過程中卻遭移民執法機構逮捕的中國公民關恆28日在紐約州移民法庭出庭，並順利獲得庇護許可。這意味著關恆在美國的移民身分轉為合法，不必再擔心被遣返至中國。

關恆的「大庭」28日下午1時開庭，大約兩小時後結束。代理律師陳闖創介紹，整個庭審過程比較順利，其中來自國務院的證明信成為說服法庭的最有力證據。該信函的具體內容並未公開，但陳闖創透露，還外維吾爾人以及其他人權團體的努力遊說功不可沒。根據法律程序，庭審結束後，控辯雙方均有30天的上訴期。陳闖創表示，這意味著目前正被關押在紐約上州移民監獄內的關恆暫時還需多忍耐些時日，不過他認為，本案中檢方上訴的可能性不會很大，因此關恆重獲自由指日可待。

關恆2020年前往新疆拍攝，次年經巴哈馬渡海抵達美國，在網路上公開了影像資料並向美國當局尋求庇護。經多家權威機構證實，關恆所拍攝的資料可作為中國當局在新疆地區實施大規模監禁的有力證據。2025年8月，關恆在一次移民搜捕中被連帶逮捕，後一直被關押在紐約上州布魯姆郡(Broome)監獄等待上庭。在去年12月首次出庭前，移民當局提出一項動議，要求將關恆遣送至與中國外交關係密切的非洲國家烏干達，受到輿論和民間的廣泛關切，而包括國務院在內的美國高層亦對此案予以關注。輿論發酵後不久，遣送烏干達的動議被撤銷。

關恆在美申請庇護過程中遭移民執法當局連帶逮捕，並一度被提議遣送至中國友邦烏干達，...
關恆在美申請庇護過程中遭移民執法當局連帶逮捕，並一度被提議遣送至中國友邦烏干達，引發廣泛關切。圖為紐約華人前往上州的監獄聲援並探視關恆。(本報資料照，受訪者提供)

