新疆拍監禁證據…關恆庇護獲批 國務院證明信起重要作用

勇闖新疆拍攝集中營證據的中國青年關恆在美庇護申請獲批，即將重獲自由。(關恆母親拍攝，「中國人權」授權使用)

曾在新疆 拍攝大規模監禁設施影像證據、後赴美尋求政治庇護過程中卻遭移民 執法機構逮捕的中國公民關恆28日在紐約州移民法庭出庭，並順利獲得庇護許可。這意味著關恆在美國的移民身分轉為合法，不必再擔心被遣返至中國。

關恆的「大庭」28日下午1時開庭，大約兩小時後結束。代理律師陳闖創介紹，整個庭審過程比較順利，其中來自國務院的證明信成為說服法庭的最有力證據。該信函的具體內容並未公開，但陳闖創透露，還外維吾爾人以及其他人權團體的努力遊說功不可沒。根據法律程序，庭審結束後，控辯雙方均有30天的上訴期。陳闖創表示，這意味著目前正被關押在紐約上州 移民監獄內的關恆暫時還需多忍耐些時日，不過他認為，本案中檢方上訴的可能性不會很大，因此關恆重獲自由指日可待。