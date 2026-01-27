暴雪覆蓋皇后區逾10吋 清雪罰單開跑 機場與長島鐵路提醒留意行程

皇后區多個社區積雪超過10吋，市府啟動清雪與執法措施，多條地鐵、公車及長島鐵路班次一度受影響，紐新港務局亦提醒機場旅客提前規畫行程。(記者高雲兒╱攝影)

一場冬季暴風雪近日侵襲紐約市，皇后區 多個社區積雪超過10吋，市府啟動清雪與執法措施，多條地鐵 、公車及長島鐵路 班次一度受影響，紐新港務局亦提醒機場旅客提前規畫行程。

根據美國國家氣象局(National Weather Service，NWS)於26日上午公布的數據，白石鎮(Whitestone)累積降雪達11.1吋，霍華德海灘(Howard Beach)11吋，貝勒羅斯(Bellerose)10.5吋，甘迺迪國際機場10.3吋，拉瓜迪亞機場、小頸(Little Neck)及阿斯托里亞(Astoria)皆約10.1吋，艾姆赫斯特(Elmhurst)約9吋。

市清潔局提醒，降雪結束後，物業業主須依法清理門前人行道積雪。據悉，清潔局於26日上午11時發布公告，並於中午12時30分起開始開立違規罰單。

交通方面，至27日下午，皇后區多條地鐵線路基本恢復正常，需要注意的是N線暫時由快車改為慢車行駛。部分公車路線為避開坡度較大的路段而臨時改道，連節巴士也暫以一般巴士取代行駛。

此外，紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)則呼籲計畫29日(周四)前使用其轄下機場與設施的旅客提前規畫行程，並預留更多交通時間，以因應車道封閉或服務調整。最新資訊可至官網查詢。港務局也建議搭機旅客出發前先向航空公司確認航班狀況，或查詢聯邦航空局(FAA)是否有影響航班運作的相關措施。

使用港務局六座橋樑與隧道的駕駛，則被強烈建議註冊電子郵件即時通知，並預留額外通行時間。中城巴士總站的乘客可透過MyTerminal 應用程式查詢即時資訊，PATH乘客則可使用RidePATH手機應用程式掌握列車服務狀況。

另據長島鐵路通報，受柴油列車設備短缺及天氣影響，傑斐遜港村(Port Jefferson)線27日出現多班列車取消與班次調整。官方建議乘客改搭列車前往 蠔灣(Oyster Bay)，並於牙買加(Jamaica)轉乘。