我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS「直接申報」取消 仍有6途徑可免費報稅

華府到波士頓 降雪恐達2呎 85萬戶停電逾萬航班取消

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

記者許君達╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐新地區25日如期出現暴風雪天氣，導致交通出行嚴重受阻。截至發稿時，區域內主要公路幹線仍維持開放，紐約大都會運輸署(MTA)旗下的公共交通維持有限運營，新澤西運輸局(NJ Transit)旗下的公共交通服務則全面停擺。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日發布聲明，強調此前宣布的全州緊急狀態令持續有效，呼籲居民盡量居家，並調派100名國民兵前往紐約市等重點地區協助地方應急行動。

根據霍楚公布的交通訊息，紐約州內高速公路將保持開放，但所有商用車輛必須全程使用最右車道，禁止超車；長軸距雙連車輛則被禁止上路。MTA運營的市內地鐵和公車將按照周日時刻表運行，但或因天氣原因而出現嚴重延誤，路面公車將全部安裝防滑鏈，鉸接式車型25日全部停運；長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)會在周日時刻表的基礎上繼續減少運行班次，其中途徑主要華人社區的長島鐵路華盛頓港線(Port Washington)將取消全部開往大中央麥迪遜(Grand Central Madison)車站的班次，僅保留一小時一班開往賓州車站(Penn Station)的班次。

降雪情況更嚴重的新澤西州長謝麗爾(Mikie Sherrill)24日晚間亦宣布緊急狀態，要求商用車輛25日禁止駛入州內幾乎全部州際公路。此外，新澤西運輸局運營的所有公車、輕軌和無障礙接駁車25日全天停運，通勤鐵路則在25日下午2時以後全部停運，截至發稿時，新州境內公共交通服務已全部癱瘓。

暴雪天氣導致紐約三大機場從25日下午開始癱瘓。其中甘迺迪機場當日最後一班降落班機13時35分抵達、最後一班出發航班12時20分起飛；拉瓜地亞機場最後一個降落航班9時45分抵達、最後一個出發航班11時12分起飛；紐瓦克機場當日最後的降落航班9時16分抵達、出發航班10時40分起飛。在此之後的所有航班均為取消狀態。

新澤西運輸局(NJ Transit)旗下的通勤鐵路從25日下午2時起全面停運，圖...
新澤西運輸局(NJ Transit)旗下的通勤鐵路從25日下午2時起全面停運，圖為被雪覆蓋的鐵軌和月台。(記者許君達╱攝影)

長島鐵路 新澤西州 紐約州

上一則

官宣：暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 轉為遠距教學
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

趙學煌癱瘓26年走了 追思會花系列帥照曝光 楊貴媚哭紅眼

趙學煌癱瘓26年走了 追思會花系列帥照曝光 楊貴媚哭紅眼
汽車衝進底特律機場航廈 直撞櫃台傷6人 男大吼大叫…

汽車衝進底特律機場航廈 直撞櫃台傷6人 男大吼大叫…
「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業
紐約旅遊展拚台灣觀光 經濟鏈結帶動旅客量

紐約旅遊展拚台灣觀光 經濟鏈結帶動旅客量

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂
移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火