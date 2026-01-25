紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐新地區25日如期出現暴風雪天氣，導致交通出行嚴重受阻。截至發稿時，區域內主要公路幹線仍維持開放，紐約大都會運輸署(MTA)旗下的公共交通維持有限運營，新澤西運輸局(NJ Transit)旗下的公共交通服務則全面停擺。

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)25日發布聲明，強調此前宣布的全州緊急狀態令持續有效，呼籲居民盡量居家，並調派100名國民兵前往紐約市等重點地區協助地方應急行動。

根據霍楚公布的交通訊息，紐約州內高速公路將保持開放，但所有商用車輛必須全程使用最右車道，禁止超車；長軸距雙連車輛則被禁止上路。MTA運營的市內地鐵和公車將按照周日時刻表運行，但或因天氣原因而出現嚴重延誤，路面公車將全部安裝防滑鏈，鉸接式車型25日全部停運；長島鐵路 (LIRR)和北線鐵路(Metro North)會在周日時刻表的基礎上繼續減少運行班次，其中途徑主要華人社區的長島鐵路華盛頓港線(Port Washington)將取消全部開往大中央麥迪遜(Grand Central Madison)車站的班次，僅保留一小時一班開往賓州車站(Penn Station)的班次。

降雪情況更嚴重的新澤西州 長謝麗爾(Mikie Sherrill)24日晚間亦宣布緊急狀態，要求商用車輛25日禁止駛入州內幾乎全部州際公路。此外，新澤西運輸局運營的所有公車、輕軌和無障礙接駁車25日全天停運，通勤鐵路則在25日下午2時以後全部停運，截至發稿時，新州境內公共交通服務已全部癱瘓。