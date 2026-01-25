康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

我的頻道

記者胡聲橋／紐約即時報導
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，他的最新的一筆承諾捐款是康乃爾大學歷史上金額最大的單筆捐贈；該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院(Cornell David A. Duffield College of Engineering)。

康乃爾大學說，1962屆工商管理碩士達菲爾德校友的捐贈中，包括一筆 3億715萬元的最新捐贈承諾，以及他在2025年作出的1億元捐贈承諾。

據統計，達菲爾德在康乃爾大學各學院的累計捐款累計已達5億2000萬元，這使他成為學校歷史上最傑出的捐贈者之一。

該校校刊引述達菲爾德表示：「我非常高興能有機會幫助推進康乃爾大學的技術研究、創新和領導力。多年來，我與許多康乃爾校友緊密合作，他們始終展現出卓越的領導力、創造力和解決問題的能力。能夠回饋母校，以加強大學對卓越的追求，我深感榮幸。」

在跨越60多年的職業生涯中，達菲爾德先後創立了六家企業軟體公司，其中包括他最近創辦的Ridgeline，該公司為投資管理行業提供現代技術平台。他先後創辦的兩家公司─PeopleSoft和Workday，均以10億元以上估值完成IPO。

康乃爾大學校長考特利科夫(Michael I. Kotlikoff)表示：「康乃爾大學的許多畢業生通過他們的創新為社會做出了不可磨滅的貢獻。在這一卓越的群體中，達菲爾德因其變革性的成就和追求「至善」的決心脫穎而出。我們非常感激他此前對工程學院和獸醫學院的慷慨支持。他的新捐贈以及工程學院的命名，將影響一代又一代康乃爾人，這是對學院和康乃爾大學的非凡致敬」。

達菲爾過去的捐助已經支持並命名了康乃爾大學綺色佳校區的多個空間和項目。其中最著名當數達菲爾德廳(Duffield Hall)，該建築於2004年落成，擁有全美最先進的納米尺度科學與工程研究及教學設施。2025年3月，康乃爾大學宣布了更新和擴建達菲爾德廳的計計畫，進一步擴大其作為大學核心科研教學設施的能力。該項目資金全部來自達菲爾德近期捐贈的1億元。

達菲爾德最新的捐贈將主要由捐贈基金組成，其中包括設立一個2億5000U萬元的Duffield Legacy Fund，為學院追求戰略機遇提供持續支持，另有5000萬元將專門用於教育卓越相關的關鍵優先事項。捐贈的其餘部分將用於更新學院的物理基礎設施、加強科研設施、支持教職員工和學生，並推進量子工程科學與技術 (Quantum Engineering Science and Technology)、工程人類健康 (Engineering Human Health) 以及人工智能與數據驅動決策 (Artificial Intelligence and Data-driven Decision-making) 等領域的研究。

康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

