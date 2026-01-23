紐約市去年因拖欠房貸導致房屋被法拍案 疫情後高位 皇后區最嚴重

紐約市2025年因屋主還不起房貸導致房屋被沒收和法拍的案件總數達1588宗，僅次於2023年新冠疫情後的高峰期，其中皇后區數量最多。圖為皇后區的住宅社區。(記者許君達／攝影)

數據顯示，2025年紐約市 住宅因屋主付不起房貸而被銀行沒收和法拍的案件持續增加，僅比疫情 結束的2023年歷史高點略低。在全市五區中，布朗士區法拍案增加最顯著，皇后區 的總數則最多。

根據房產研究機構PropertyShark發布的報告分析，2025年紐約市共出現1588宗首次住宅法拍案，比上年增加8%。

法拍指的是房主因拖欠貸款等原因、被金融機構收回房屋贖回權，相當於房屋被沒收並法拍。紐約市房屋法拍案發生的歷史最高峰出現在2023年，當時新冠疫情剛結束，大量貸款購房者因資金鏈斷裂而繳不起房貸。

PropertyShark的分析師Eliza Theiss說，「紐約市的法拍市場在2025年升溫，盡管如此，卻仍略低於2023年的水平。2023年是紐約市不良資產市場在疫情後最為活躍的一年，共有1619起首次法拍案」。

在2025年的分區數據中，皇后區法拍案共587宗，居全市首位，布碌崙(布魯克林)460宗，位居第二，但與上年數字基本持平。曼哈頓法拍案總數為208宗，雖然不及皇后區和布碌崙半數，增幅卻達28%，是自PropertyShark於 2010年開始追蹤以來，該區法拍屋數量最多的一次；低收入人群較多的布朗士增幅更高，達到35%，顯示該區購房者斷供情況最為嚴重，也是全市法拍案增加的主要原因。

在五區中，僅史泰登島狀況略好，2025年共有139宗法拍案，不僅總數最少，增幅也最低。

從房型角度看，兩家庭住宅在全市所有法拍標的中占比最大，達540宗，占34%，比2024年增加12%。占比第二高的為一家庭住宅，總數507宗；此外合作公寓(Co-op)法拍案達345宗，比上年暴增29%。與其他房型相比，共有公寓(Condo)的法拍案大幅下降，降幅達24%，占法拍案總數的比率也連續第四年保持最低。