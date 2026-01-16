寒流襲紐約 長周末恐迎降雪 體感溫度跌至冰點

我的頻道

記者戴慈慧／紐約即時報導
即將到來的長週末可能伴隨嚴寒氣候。氣象預報表示來自北極的冷空氣將自本周末起籠罩東北部地區，不僅可能帶來降雪，也將使體感溫度接近阿拉斯加部分地區的嚴寒程度。（記者戴慈慧／攝影）
紐約市大都會地區在長周末前夕，正面臨入冬以來最強一波寒流侵襲。氣象預報指出，一股來自北極的冷空氣將自本週末起籠罩東北部地區，不僅可能帶來降雪，也將使氣溫驟降，體感溫度甚至接近阿拉斯加部分地區的嚴寒程度。

根據氣象預測，16日夜間起紐約市有機會出現降雪或雨雪混合天氣，17至18日降雪機率仍在，但目前評估雪量不大，多為零星飄雪或輕微積雪。不過，由於氣溫持續處於冰點以下，加上風勢增強，路面結冰風險升高，對行車與行人安全仍構成威脅。

真正的挑戰將出現在長週末後半段。氣象單位指出，18日夜間至下週初，冷空氣全面到位，紐約市最低氣溫可能跌至華氏十幾度，部分地區甚至更低。配合強風影響，體感溫度恐降至個位數，讓人有如置身北方極地。這樣的低溫水準在近年並不常見，也將成為本季最冷時段之一。

氣象專家表示，這波寒流是典型的「極地渦旋南下」現象，冷空氣快速向南推進，導致全美中東部及東北部氣溫同步下滑。除了紐約外，新澤西、賓州及新英格蘭多州也將面臨相似天氣型態，部分地區已發布寒冷天氣警示。

市府提醒民眾在長週末期間妥善規畫行程，外出務必做好防寒措施，包括穿著多層保暖衣物、帽子與手套，並避免長時間暴露於低溫與強風中。長者、幼童與慢性病患者更應特別留意，避免因失溫或血壓變化引發健康風險。駕駛人則應留意橋面與背風路段結冰情形，放慢車速並預留行車時間。

雖然降雪量預估有限，不至於造成大規模停班停課，但低溫本身已足以對交通與日常生活造成影響。航空公司與公共運輸系統也提醒旅客留意班次異動，提前查詢最新資訊。

氣象模型顯示，這波寒流預計在下週中後段逐步緩和，氣溫才會回升至季節性正常水準。在此之前，紐約人恐怕得在冰冷空氣中度過這個長週末。專家建議民眾持續關注最新天氣預報，做好因應準備，確保自身與家人安全。

