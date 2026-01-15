非法賭博助長重罪 籲華社勿沉默報警 警方不詢問移民身分

法拉盛一帶長期存在的地下賭博場所，已成為重罪搶劫集團鎖定目標，嚴重威脅社區安全。在最近的109分局警民會上，警方呼籲華裔居民正視風險、勇敢報警。(讀者提供)

法拉盛 一帶長期存在的地下賭博場所，已成為重罪搶劫集團鎖定目標，嚴重威脅社區安全。在最近的109分局警民會上，警方呼籲華裔 居民正視風險、勇敢報警，並強調警方執法不涉及移民 身分問題。

109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，地下賭博場所因涉及大量現金、名貴財物，極易引發有組織暴力犯罪，警方近期處理的多起重大搶劫案件，皆與此類場所有關。他提到，11日的35大道地下賭場搶案，正是典型案例之一。

據悉，11日凌晨，七名歹徒闖入法拉盛35大道一處地下賭博據點，持槍持刀控制現場，並搶走大量現金、手機、名錶、珠寶及兩輛車輛，涉案金額高達數十萬元，九名受害者均為華裔。警方表示，案件性質惡劣，對社區造成極大衝擊，目前已有一名嫌犯落網，案件仍在追查中。

Coleman在會中直言，非法賭博不僅本身違法，更會衍生搶劫、暴力攻擊等嚴重犯罪，「最終承擔風險的，往往是參與其中的人，以及整個社區。」他呼籲居民切勿因僥倖心理參與地下賭博活動。

針對部分華裔居民反映，受害者因害怕身分問題或擔心惹麻煩而不敢報案，科爾曼特別強調，警方處理案件時不會詢問或追查移民身分。移民執法屬於聯邦政府職權，並非市警工作範圍。「我們不參與、也不負責移民執法，我們只關心一件事——是否有人在紐約市犯下犯罪行為。」

「只要在紐約市發生犯罪，不論受害者或嫌犯是什麼背景，警方都會依法處理，」科爾曼說，並呼籲華社遇到犯罪務必撥打911，讓警方及時介入，避免歹徒持續犯案、更多人受害。

警方表示，警方將持續針對地下賭博與相關重罪加強調查與執法，同時也需要社區配合，透過報案與提供線索，共同降低犯罪風險，維護法拉盛的公共安全。