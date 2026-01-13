聚焦生活負擔 霍楚推新政：普及托育、減住宅汽車保費…

州長霍楚(Kathy Hochul)13日發表州情諮文，聚焦生活負擔提出多項新政策，包括推進全州普及托育服務、降低公用事業費用、減少住宅及汽車保險費用、強化租戶保障、擴大食物援助，以及免除2萬5000元以下小費收入的州所得稅等。(截自州情諮文直播)

州長霍楚 (Kathy Hochul)13日發表州情咨文，聚焦生活負擔提出多項新政策，包括推進全州普及托育服務、減少住宅及汽車保費、強化租戶保障、擴大食物援助，以及免除部分小費收入的所得稅等。

霍楚表示：「太多家庭仍承受巨大壓力。生活成本高漲，變化快速，而遠在我們邊界之外的決策，正日益影響我們的日常生活。但面對真實威脅，你們的未來就是我的戰鬥。」這是霍楚第五次發表州情咨文，她也正在尋求今年連任。作為中間派，霍楚同時面臨左右兩方挑戰者的攻勢，以及市長曼達尼(Zohran Mamdani)的進步議程挑戰。

住房政策與租戶保障

為降低住房成本，霍楚提出修改部分住宅項目的環境審查法規。在住房保險 方面，霍楚擬建立全國首創的盈利監控，要求利潤過高保險公司降低費率或提供合理說明，並擴大房主與多戶住宅自動折扣，並與業界專家研擬長短期成本降低方案。

霍楚同時提出加強租戶保障，包括提高針對系統性騷擾租戶的房東刑責，以及將「租金凍結計畫」收入上限從5萬元提高至7萬5000元。對多戶住宅租戶，霍楚將推動立法，允許以產權留置權追究房東責任，防止不當停電、停水或停暖。

托育與汽車保險改革

在托育方面，霍楚日前已與曼達尼共同宣布追加17億元托育補助，並啟動「兩歲班」計畫，照顧約2000名紐約市兩歲幼兒，同時在州內其他地區擴大學前班(Pre-K)與托育計畫。霍楚承諾為該計畫最初兩年提供資金，並至少在今年不會加稅。

針對汽車保險費過高問題，霍楚指出將通過打擊保險詐欺，降低保費。2023年紐約州有1729起蓄意事故，保險公司通報3萬8270起疑似詐欺事件。計畫將加強執法合作，重啟州汽車盜竊與保險詐欺防治委員會，允許檢察官追究組織蓄意事故者刑責，並要求保險公司提供安全駕駛激勵。

移民 執法與糧食援助

在移民執法方面，霍楚與聯邦政府對抗明顯。她提出計畫，允許在聯邦移民行動中受傷或財產受損的民眾尋求法律救濟，並可依地方執法標準起訴聯邦人員不當行為。同時，她支持限制在學校、醫院及宗教場所等「敏感地點」的民事移民執法。

霍楚同時提出投入資金支持全州約2700個食物銀行及廚房，升級EBT卡為晶片卡防止盜刷。她還將推動免除2026年2萬5000元以下小費收入州所得稅，增強小費工作者經濟安全。

共和黨批評新建大政府計畫無助提升州內成本競爭力。州參議院少數黨領袖奧特(Rob Ortt)表示：「你會聽到太多次『可負擔性』，在某種程度上它會失去意義。」州議會民主黨人則表示將與州長合作實現目標，也希望藉此與聯邦形成對比，以應對共和黨支持的支出削減及移民政策。