1.5萬護士今晨開始罷工 紐約史上最大規模

記者許君達╱紐約即時報導
在曼哈頓中城的西奈山西區醫院，共有約700名護士參與罷工。(記者許君達╱攝影)
在曼哈頓中城的西奈山西區醫院，共有約700名護士參與罷工。(記者許君達╱攝影)

由於合約談判破局，紐約市三大醫療集團旗下超過1萬5000名護士12日清晨開始罷工，成為紐約市史上最大規模的護士罷工行動。工會方面稱，與資方就安全人力配置、健保福利和職場暴力防護等問題的談判未能解決問題，因而發動罷工；醫院方面則稱工會的漲薪要求「魯莽」。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，已為罷工醫院調撥額外資源並派駐衛生部門專業人士，以確保醫療服務正常維持；市長曼達尼(Zohran Mamdani)則在12日現身罷工隊伍以表達對工人的支持。

發生罷工的包括位於布朗士的蒙特菲奧里(Montefiore)以及位於曼哈頓的長老會(NewYork-Presbyterian)和西奈山(Mount Sinai)醫療系統，共十所醫院。參與罷工的西奈山西區醫院(Mount Sinai West)執行委員護士喬治(Bobin George)介紹，該院的罷工從12日早6時開始，參與者總計700餘人。罷工的護士會輪班前往醫院外的糾察線駐守，組織方為他們提供餐食、飲品以及保暖裝備。

西奈山西區醫院的糾察線設在院外的人行道上，醫院的各出入口、尤其是供急救車通行的車道均保持暢通，院內值班的醫護及患者亦未受到罷工影響。

參與罷工的亞裔護士Jerry介紹，工會護士每四年續約一次，但在原本應是非營利機構的西奈山醫院發展成一個「大公司」後，近來的談判愈發艱難。他表示，護士需要的不過是一份足夠養家的薪水和能覆蓋更多的健保。此外，加州的醫院中，每名護士平均服務五名患者，而在西奈山，護士人均服務患者數量至少會達到六至七人。人力緊缺不僅讓護士的工作壓力和風險增大，對患者的安全也沒有好處。

醫院方面的說法則為勞方所提出之漲薪要求過於激進，難以滿足。(記者許君達╱攝影)
醫院方面的說法則為勞方所提出之漲薪要求過於激進,難以滿足。(記者許君達╱攝影)
紐約市西奈山、長老會和蒙特菲奧里三大醫療系統的1萬5000名護士12日開始罷工。...
紐約市西奈山、長老會和蒙特菲奧里三大醫療系統的1萬5000名護士12日開始罷工。(記者許君達╱攝影)
根據工會方面的說法，罷工原因是未能與資方就安全人力配置和健保福利等方面問題達成協...
根據工會方面的說法,罷工原因是未能與資方就安全人力配置和健保福利等方面問題達成協議。(記者許君達╱攝影)

