1.5萬護士今晨開始罷工 紐約史上最大規模

在曼哈頓中城的西奈山西區醫院，共有約700名護士參與罷工。(記者許君達╱攝影)

由於合約談判破局，紐約市 三大醫療集團旗下超過1萬5000名護士12日清晨開始罷工 ，成為紐約市史上最大規模的護士罷工行動。工會方面稱，與資方就安全人力配置、健保 福利和職場暴力防護等問題的談判未能解決問題，因而發動罷工；醫院方面則稱工會的漲薪要求「魯莽」。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，已為罷工醫院調撥額外資源並派駐衛生部門專業人士，以確保醫療服務正常維持；市長曼達尼(Zohran Mamdani)則在12日現身罷工隊伍以表達對工人的支持。

發生罷工的包括位於布朗士的蒙特菲奧里(Montefiore)以及位於曼哈頓的長老會(NewYork-Presbyterian)和西奈山(Mount Sinai)醫療系統，共十所醫院。參與罷工的西奈山西區醫院(Mount Sinai West)執行委員護士喬治(Bobin George)介紹，該院的罷工從12日早6時開始，參與者總計700餘人。罷工的護士會輪班前往醫院外的糾察線駐守，組織方為他們提供餐食、飲品以及保暖裝備。

西奈山西區醫院的糾察線設在院外的人行道上，醫院的各出入口、尤其是供急救車通行的車道均保持暢通，院內值班的醫護及患者亦未受到罷工影響。