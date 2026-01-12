1.5萬護士今晨開始罷工 紐約史上最大規模
由於合約談判破局，紐約市三大醫療集團旗下超過1萬5000名護士12日清晨開始罷工，成為紐約市史上最大規模的護士罷工行動。工會方面稱，與資方就安全人力配置、健保福利和職場暴力防護等問題的談判未能解決問題，因而發動罷工；醫院方面則稱工會的漲薪要求「魯莽」。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，已為罷工醫院調撥額外資源並派駐衛生部門專業人士，以確保醫療服務正常維持；市長曼達尼(Zohran Mamdani)則在12日現身罷工隊伍以表達對工人的支持。
發生罷工的包括位於布朗士的蒙特菲奧里(Montefiore)以及位於曼哈頓的長老會(NewYork-Presbyterian)和西奈山(Mount Sinai)醫療系統，共十所醫院。參與罷工的西奈山西區醫院(Mount Sinai West)執行委員護士喬治(Bobin George)介紹，該院的罷工從12日早6時開始，參與者總計700餘人。罷工的護士會輪班前往醫院外的糾察線駐守，組織方為他們提供餐食、飲品以及保暖裝備。
西奈山西區醫院的糾察線設在院外的人行道上，醫院的各出入口、尤其是供急救車通行的車道均保持暢通，院內值班的醫護及患者亦未受到罷工影響。
參與罷工的亞裔護士Jerry介紹，工會護士每四年續約一次，但在原本應是非營利機構的西奈山醫院發展成一個「大公司」後，近來的談判愈發艱難。他表示，護士需要的不過是一份足夠養家的薪水和能覆蓋更多的健保。此外，加州的醫院中，每名護士平均服務五名患者，而在西奈山，護士人均服務患者數量至少會達到六至七人。人力緊缺不僅讓護士的工作壓力和風險增大，對患者的安全也沒有好處。
