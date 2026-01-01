圖輯／曼達尼手持可蘭經宣誓就職 承諾將以人民為本治理城市

我的頻道

記者馬璿／紐約即時報導
曼達尼在宣誓中承諾，未來市府將會以民主社會主義理念執政，並且將一貫的「說不」轉為「我們怎麼做到」。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)。(記者馬璿／攝影)
1月1日下午1時，曼達尼(Zohran Mamdani)於市政廳前宣誓就任紐約市長。當日就職儀式開放4000名持票觀眾入場，從百老匯(Broadway)地帶舉辦大型街區活動(block party)更吸引上萬人共襄盛舉。曼達尼於宣誓時表示，自己的政府將終結人們認為腐敗的印象，並承諾將為所有紐約客服務。

現場州長霍楚(Kathy Hochul)、國會議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、前市長亞當斯(Eric Adams)與前主計長蘭德(Brad Lander)皆現身，一同慶祝曼達尼入主市政府。

就職儀式於11時開放入場，已吸引長長人龍排隊等候。下午1時，曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)牽著手從市政廳階梯緩步入場，隨後便由歐凱秀開場詞，並迎接市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)及市主計長李文(Mark Levine)就職。

爾後，在桑德斯的主持下，杜瓦吉手握具有象徵意義的三本伊斯蘭可蘭經，讓曼達尼在民眾的歡呼聲中手按宣誓。他指出，新政府的上任代表「一個全新的時代正式揭開序幕」。他表示，他並非獨自站上市政廳階梯，而是與所有紐約客並肩同行，「與每一位日復一日、即使感到再困難，仍選擇把這座城市稱為『家』的人站在一起」。他亦在宣誓中承諾，未來市府將會以民主社會主義理念執政，並且將一貫的「說不」轉為「我們怎麼做到」。

現場許多曼達尼的支持者頭戴有其姓名的毛帽、別著周邊小物，亦或是帶著印有曼達尼臉孔的海報至現場，宣誓演說期間也不斷以歡呼聲回應。

其中，去年加入曼達尼競選志工行列的司徒(David Szeto)表示，他在台下聆聽時難掩激動，直至離開現場都難以平復，「很多情緒現在才慢慢湧上」。他表示，作為土生土長的紐約客，人們已經習慣政府的官僚及腐敗，難以完成大事或是為人民思考，但曼達尼的出現打破許多舊有的思維。司徒表示，他認為曼達尼是一個以基層人民為主的市長，尤其能看見他與同樣以草根方式勝選的歐凱秀一同出場，更讓他深深被打動。

他表示，他最喜歡曼達尼的一點是他帶動、凝聚民心的能力，當時其中一名熱門人選，前州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布再次參選時，許多支持者都相當緊張，「但曼達尼就是有一股魔力，讓大家願意相信他、跟隨他。」

國會議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)為曼達尼開場致...
國會議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)為曼達尼開場致詞，一同慶祝入主市政府。歐凱秀典禮結束後，也與台下支持者打招呼。(記者馬璿／攝影)
現場前主計長蘭德(Brad Lander)現身宣誓典禮，一同慶祝曼達尼入主市政府...
現場前主計長蘭德(Brad Lander)現身宣誓典禮，一同慶祝曼達尼入主市政府。(記者馬璿／攝影)
當日除曼達尼外，也是市主計長李文(Mark Levine)就職。他承諾未來將與曼...
當日除曼達尼外，也是市主計長李文(Mark Levine)就職。他承諾未來將與曼達尼緊密合作，在預算上給予最大支持。
現場州檢察長詹樂霞(Letitia James)亦現身宣誓典禮，一同慶祝曼達尼入...
現場州檢察長詹樂霞(Letitia James)亦現身宣誓典禮，一同慶祝曼達尼入主市政府。(記者馬璿／攝影)
現場前市長亞當斯(Eric Adams)亦現身宣誓典禮，一同慶祝曼達尼入主市政府...
現場前市長亞當斯(Eric Adams)亦現身宣誓典禮，一同慶祝曼達尼入主市政府。(記者馬璿／攝影)
現場聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)現身宣誓典禮，一同慶祝曼達尼...
現場聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)現身宣誓典禮，一同慶祝曼達尼入主市政府。(記者馬璿／攝影)
1月1日下午1時，曼達尼(Zohran Mamdani)於市政廳前宣誓就任紐約市...
1月1日下午1時，曼達尼(Zohran Mamdani)於市政廳前宣誓就任紐約市長。(記者馬璿／攝影)
現場州長霍楚(Kathy Hochul)現身宣誓典禮，一同慶祝曼達尼入主市政府。...
現場州長霍楚(Kathy Hochul)現身宣誓典禮，一同慶祝曼達尼入主市政府。(記者馬璿／攝影)
當日除曼達尼外，也是市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)就職...
當日除曼達尼外，也是市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)就職。致詞時，威廉姆斯談及兒時夢想，忍不住激動落淚。(記者馬璿／攝影)

