圖輯／曼達尼手持可蘭經宣誓就職 承諾將以人民為本治理城市

曼達尼在宣誓中承諾，未來市府將會以民主社會主義理念執政，並且將一貫的「說不」轉為「我們怎麼做到」。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)。(記者馬璿／攝影)

1月1日下午1時，曼達尼 (Zohran Mamdani)於市政廳前宣誓就任紐約市長。當日就職儀式開放4000名持票觀眾入場，從百老匯(Broadway)地帶舉辦大型街區活動(block party)更吸引上萬人共襄盛舉。曼達尼於宣誓時表示，自己的政府將終結人們認為腐敗的印象，並承諾將為所有紐約客服務。

現場州長霍楚(Kathy Hochul)、國會議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)、聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、前市長亞當斯(Eric Adams)與前主計長蘭德(Brad Lander)皆現身，一同慶祝曼達尼入主市政府。

就職儀式於11時開放入場，已吸引長長人龍排隊等候。下午1時，曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)牽著手從市政廳階梯緩步入場，隨後便由歐凱秀開場詞，並迎接市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)及市主計長李文(Mark Levine)就職。

爾後，在桑德斯的主持下，杜瓦吉手握具有象徵意義的三本伊斯蘭可蘭經，讓曼達尼在民眾的歡呼聲中手按宣誓。他指出，新政府的上任代表「一個全新的時代正式揭開序幕」。他表示，他並非獨自站上市政廳階梯，而是與所有紐約客並肩同行，「與每一位日復一日、即使感到再困難，仍選擇把這座城市稱為『家』的人站在一起」。他亦在宣誓中承諾，未來市府將會以民主社會主義理念執政，並且將一貫的「說不」轉為「我們怎麼做到」。

現場許多曼達尼的支持者頭戴有其姓名的毛帽、別著周邊小物，亦或是帶著印有曼達尼臉孔的海報至現場，宣誓演說期間也不斷以歡呼聲回應。

其中，去年加入曼達尼競選志工行列的司徒(David Szeto)表示，他在台下聆聽時難掩激動，直至離開現場都難以平復，「很多情緒現在才慢慢湧上」。他表示，作為土生土長的紐約客，人們已經習慣政府的官僚及腐敗，難以完成大事或是為人民思考，但曼達尼的出現打破許多舊有的思維。司徒表示，他認為曼達尼是一個以基層人民為主的市長，尤其能看見他與同樣以草根方式勝選的歐凱秀一同出場，更讓他深深被打動。