我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

庫許納想在塞爾維亞蓋川普飯店 遭當地各黨派反對

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

富比士(Forbes)雜誌報導，在紐約州與猶他州都有律師執照、專門處理民事保險官司辯護的律師阿曼達‧雷諾斯(Amanda Reynolds)，日前與8歲黃金獵犬「芬尼根」(Finnegan)聯名將國稅局(IRS)告上紐約東區聯邦區域法院，要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。訴狀寫著黃金獵犬名叫「芬尼根‧瑪麗‧雷諾斯」(Finnegan Mary Reynolds)，沒有獨立收入，從食物、住處、醫療、交通等日常生活完全依賴雷諾斯，每年花費超過5000元。

雷諾斯在訴狀中說，「芬尼根」符合「國內稅收法」(Internal Revenue Code)第152條的「被撫養人定義」，唯一差別只是小狗不是人類。雷諾斯請求法院將小狗在聯邦稅務法規當中列為「非人類被撫養人」(non-human dependents)。她指出，小狗在法律上被歸類為財產(property)，其實無法完全反映小狗在家庭當中的角色。她說：「芬尼根就像我的女兒，絕對算得上被撫養人。」

根據統計，全國大約9400萬戶家庭飼養一隻或一隻以上寵物，不過飼養寵物開銷不能像撫養兒女一樣獲得抵稅。

雷諾斯指出，法律規定在寵物與孩子之間的差別待遇，讓納稅人承受不公平稅務負擔，飼養寵物的納稅人同樣提供金錢援助，卻沒辦法像有孩子的家長一樣獲得減稅優惠。她指出，這種不平等待遇缺乏合理基礎，特別是國稅局只為服務犬(service dogs)等某些動務提供稅務福利。

她指出，現行稅法違反憲法第14修正案平等保護條款(Equal Protection Clause)與第5修正案「徵用條款」(Takings Clause)。她說，僅以被撫養人是否為人類而對納稅人做出差別對待，顯然構成歧視。

雖然訴狀內容顯得天馬行空，但雷諾斯表示，這個案件絕非「無謂」(frivolous)或「無意義」(meritless)訴訟，法院必須嚴肅審理。

紐約東區聯邦區域法院法官魏克斯(James M. Wicks)對雷諾斯訴訟下達中止證據開示(stay discovery)，等候國稅局提交駁回起訴動議(motion to dismiss)。

報導指出，雷諾斯並未在訴狀裡主張曾經嘗試把小狗列為被撫養人或曾經蒙受實際傷害，全案恐被法院以缺乏提告資格(Lack Of Standing)為由打回票。

寵物 國稅局 紐約州

上一則

美澳連傳重大槍擊 紐約市警加強巡邏：無明確恐怖威脅
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普慘遭現實教訓 任命聯邦檢察官連踢鐵板

川普慘遭現實教訓 任命聯邦檢察官連踢鐵板
IRS免費網路報稅Direct File取消 有哪些替代選項？

IRS免費網路報稅Direct File取消 有哪些替代選項？
自媒體隱瞞、漏報稅 IRS查得到 年收破400元即需申報

自媒體隱瞞、漏報稅 IRS查得到 年收破400元即需申報
較高收入明年報稅採列舉 SALT抵扣上限有4萬

較高收入明年報稅採列舉 SALT抵扣上限有4萬

熱門新聞

王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約州由華裔經營的美甲店約2000多家，占據「半壁江山」。與此同時，美甲材料與技術的快速革新，縮短了技師們的學習曲線。圖為彩繪雕花美甲。(邵Kiki提供)

指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

2025-12-11 09:27
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18
孫雯案辯方律師開始傳喚證人出庭，包括孫雯母親和中華公所前主席于金山。(本報檔案照)

孫雯胡驍案 庭審第14天 孫母作證：家中、銀行現金非來自女兒

2025-12-09 10:36

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭