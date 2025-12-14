紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市民14日清晨醒來看見白雪皚皚，紐約市迎來了今年冬季的第一場降雪，降雪將持續至午後。截至上午11時30分，積雪已達數吋。美國國家氣象局稱這場大雪覆蓋整個都會區，預計積雪總量將達3至5吋，部分區域可能高達6吋。
國家氣象局指出，降雪將導致道路狀況危險，14日道路將覆蓋積雪而且濕滑。氣象專家提醒：「行車時請減速慢行並保持警惕」。
14日氣溫預計將持續低於冰點，最高溫華氏32度，最低溫20度。15日早晚通勤時段雖無降雪預報，但氣溫仍將維持冰點，最低溫24度，街道和人行道結冰風險將隨之升高。
紐約市物業所有者須履行清雪責任，確保人行道暢通。根據紐約市法規，雪停後四小時內須完成清雪作業，違反者將面臨100至150元罰款。
紐約市地面和空中交通14日已受波及。市內地鐵1號線、A線和R線均出現延誤。聯邦航空管理局周日通報，受冰雪天氣影響，部分抵達拉瓜迪亞機場的航班延誤超過兩小時，部分出港航班也受影響。
公用事業公司聯合愛迪生(Con Edison)報告，截止上午11時50分，共有1951名用戶斷電。
紐約市將於下午4時啟動「藍色警報」(Code Blue)，派遣外展團隊前往各區，引導無家可歸者前往避寒收容所。
欲獲取更多天氣資訊，可瀏覽nyc.gov或致電311。
上一則
FB留言