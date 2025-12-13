我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京大屠殺公祭日 石泰峰致詞未譴責日相談珍愛和平

「摩登大聖」男星猝逝 陳屍紐約公寓享壽60歲

孫雯胡驍夫婦涉為中效力案 陪審團首日無裁決 周一續議

記者劉梓祁╱紐約即時報導
孫雯胡驍夫婦涉為中共效力案，陪審團首日無裁決、周一續議。(司法部提供)
孫雯胡驍夫婦涉為中共效力案，陪審團首日無裁決、周一續議。(司法部提供)

聯邦陪審團於12日在紐約東區聯邦法院(EDNY)，就前州政府高層幕僚孫雯(Linda Sun)及其夫胡驍(Chris Hu)涉及數百萬元的貪腐與外國代理人案件展開首日審議(deliberation)，歷時近六個小時但未能作出裁決；法院表示，陪審團已於當天散庭返家，將於15日(周一)上午恢復審議。

本案由聯邦地方法官科根(Brian M. Cogan)審理，陪審團由10名女性及兩名男性組成。歷經近一個月審理後，陪審團需就共19項刑事指控作出判斷。

首日，陪審團向科根遞交了三份書面詢問，前兩份要求釐清簽證欺詐指控的法律定義及相關證據，法官已作出說明；第三份則要求調閱檢辯雙方的結案陳詞，遭檢方反對後，科根裁定不予提供。

41歲的孫雯被控在任職紐約州府期間，未依「外國代理人登記法」(FARA)註冊，即為中國政府及中國共產黨利益從事政治活動；另涉及簽證及移民文件欺詐、疫情初期個人防護裝備(PPE)採購中的詐欺與賄賂，以及洗錢等罪名。孫雯的丈夫、42歲的胡驍則受到洗錢共謀、銀行詐欺共謀、冒用他人身分資料及逃漏稅等指控。

檢方指稱，孫雯在前州長葛謨(Andrew Cuomo)與現任州長霍楚(Kathy Hochul)任內，身居州府要職，得以接觸政策流程與高層決策，並被控配合中國方面的政治利益行事，包括在官方表述中刪除或避免觸及台灣、維吾爾人權等敏感議題，並協助安排中方官員與州府接觸。

檢方庭中舉例指，孫雯曾於2019年阻止台灣總統與時任州長葛謨會面；並涉嫌偽造霍楚簽名，製作看似由州府發出的邀請函，使中國官員得以不當取得赴美簽證。

結案陳詞中，檢方指孫雯的行為並非單純外交或社群聯絡，而是「以政策便利換取個人與家庭利益」，其回報包括金錢、商業機會、旅遊與活動門票等。庭上並提及「南京鹽水鴨」等禮品，作為檢方描繪雙方互動屬「辦事後回饋」的一部分。

此外，檢方指孫雯與河南省官員建立關係，協助簡化通關與運輸程序，並為丈夫的龍蝦出口業務取得合約；也利用其在中國的聯繫，將胡驍原本經營不善的龍蝦出口生意，發展為年營收達數百萬元的企業。

本案另一重點為2020年疫情初期的個人防護裝備(PPE)採購。檢方指稱，孫雯與胡驍透過親屬或關聯公司，將州府防疫物資合約導向中國供應商，並未充分披露與自身的關係，從中收取數百萬回扣。檢方稱，相關款項隨後被轉移至以親屬名義開立的銀行帳戶，再洗回美國，用於購置資產。

證據顯示，二人以檢方所稱非法所得購買長島曼哈塞(Manhasset)約值400萬元的住宅、夏威夷檀香山公寓及豪華跑車。聯邦調查局(FBI)於2024年7月搜查其住所時，扣押包括勞力士手錶、鑽戒、珍珠項鍊及一輛法拉利等財物。

審理過程中，檢方多次提及中共統戰系統的背景，指出與本案相關的部分華人社團與中共中央統戰部(United Front Work Department)關係密切。

檢方在說明案件脈絡時，亦提及多名被指與孫雯、胡驍有往來的人士，包括與中方聯繫密切的僑領梁冠軍(Guanjun Liang)、張富印(Frank Zhang)、施乾平(Qianping Shi)及國會眾議員孟昭文(Grace Meng)的助手李熙慶(Sydney Li)等，形容其為地方官員、社團或商圈的重要聯絡人。幾人未在本案中被起訴。

紀錄顯示，孫雯早年曾在孟昭文擔任州眾議員期間，出任其幕僚長；其後加入葛謨政府，並升任亞裔顧問委員會共同主任；霍楚接任州長後，孫雯獲拔擢為副幕僚長，年薪約14萬5000元，並曾在州勞工廳任職，直至2023年遭解職。

孫雯夫婦否認所有指控，兩人的辯護律師認為檢方證據主要來自電子郵件、短信及銀行紀錄，缺乏直接證人證明孫雯受中國政府指揮行事，並主張其涉外接觸屬於州府亞裔及對外事務工作的一部分；且檢方未能證明孫雯與中國官員的往來，實際上為胡驍的生意帶來不當利益。

法官科根曾要求，庭審中不得使用「間諜」等字眼，以免對陪審團造成不當影響。

孫雯(左3)夫婦涉為中共效力案，陪審團首日無裁決、周一續議。(司法部提供)
孫雯(左3)夫婦涉為中共效力案，陪審團首日無裁決、周一續議。(司法部提供)

孫雯 簽證 葛謨

上一則

亞當斯任期剩3周 任命CCRB成員或為制衡曼達尼警務改革
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

孫雯胡驍案結辯 檢方最後半小時辯駁 陪審團即將審議

孫雯胡驍案結辯 檢方最後半小時辯駁 陪審團即將審議
孫雯、胡驍案 檢方結案陳詞提出非法當外國代理人、洗錢等6項指控

孫雯、胡驍案 檢方結案陳詞提出非法當外國代理人、洗錢等6項指控
孫雯胡驍案 庭審第14天 孫母作證：家中、銀行現金非來自女兒

孫雯胡驍案 庭審第14天 孫母作證：家中、銀行現金非來自女兒
孫雯胡驍案 檢方聚焦逃稅和洗錢

孫雯胡驍案 檢方聚焦逃稅和洗錢

熱門新聞

紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06

超人氣

更多 >
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了
中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」

北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」