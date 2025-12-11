紐約八旬華婦心臟手術後嚴重腦損傷 家屬疑醫療疏失

我的頻道

記者高雲兒／紐約即時報導
84歲的華裔胡女士原被告知只需進行「常規心臟手術」，卻在術中發生心臟壓塞，造成永久性腦損傷。圖為丈夫黃先生守在胡女士身旁。(受訪者提供)
84歲的華裔胡女士原被告知只需進行「常規心臟手術」，卻在術中發生心臟壓塞，造成永久性腦損傷。圖為丈夫黃先生守在胡女士身旁。(受訪者提供)

今年7月15日早晨，84歲的胡女士走進紐約長老會皇后醫院，準備接受一次她與家人都以為是「安全、常規、當天即可返家」的心臟房顫消融手術。丈夫黃先生說，主刀醫師楊醫生曾向他和太太解釋，這是一項「常規手術」，下午即可回家，於是他放心地沒有陪同。

然而數小時後，等待已久的他接到醫院電話，被告知手術中出現重大併發症。當他們趕到病房時，胡女士已無法說話、無法自主活動；幾日後，醫護人員告知家屬，她的大腦雙側丘腦遭受嚴重缺氧損傷，屬永久性傷害。對家屬而言，這個突如其來的結果宛如晴天霹靂，他們無法理解：手術前還能談笑的妻子與母親，怎麼在短短數十分鐘內失去了原本的生活。

黃先生說，手術前醫院並未清楚告知「心臟壓塞」這種致命級別的併發症，也未提供足夠的風險文件。他回憶，手術當天護士在電腦上出示了一份電子同意書，但整個簽署過程不到兩分鐘，醫護人員未逐條說明重大風險，家屬當時也不知有哪些內容根本未被揭示。「若有人告知，她可能因為壓塞而腦缺氧，可能永遠醒不來，我們怎麼可能會同意？」

更令家屬困惑的是，院方至今無法清楚解釋心臟刺破如何發生。他們多次詢問究竟是哪一個操作造成心臟刺破、出血與壓塞何時被發現、心臟超音波(TEE)是否足以辨認異常、搶救是否存在延誤等；但得到的答案都是「無法判斷」、「看不清楚」。

黃先生說，胡女士原來沒有什麼大毛病，只有心臟房顫。圖為今年2月的胡女士。(受訪者...
黃先生說，胡女士原來沒有什麼大毛病，只有心臟房顫。圖為今年2月的胡女士。(受訪者提供)

黃先生說，胡女士在術後的住院期間又經歷第二段痛苦。她原本無壓瘡，但在住院的短短數周內惡化至第四期。後來她還被診斷出十分嚴重的肺炎。對家屬來說，這不只是醫療併發症，更像是一場持續的折磨。

然而，在胡女士住在心臟科加護病房的頭兩個月裡，期間一名個案管理員多次打電話、到病房「勸說」家屬讓她出院，安排轉往外院或回家照護，「醫生都還沒跟我們說清楚，他就先來問我們要去哪裡，」黃先生說，「我當場就火了，要求把醫生叫來。出院是醫療決定，怎麼可以一個行政人員先叫我們走？」後來院方代表出面，才承認個案管理員並不知情，向家屬道歉。

家屬更擔心的是，在未弄明的發生了什麼之外，胡女士是否能得到足夠、適當的醫療照護。黃先生說，太太先從最高等級的重症加護病房被勸轉到「半監護病房」，對方強調那裡「專門照顧氣管問題的病人，可長期住到病情穩定」。在焦急與壓力下，女兒最終同意轉床。然而不久後，胡女士又在家屬完全不知情的情況下，被從半監護病房私自轉往普通內科病房。「我們第二天去才發現人不在原來的病房，去問醫生才說已經換科了」。黃先生說，這些變動讓他不斷懷疑妻子是否被放在了最適合、最安全的位置上，而他們真正希望的，只是她能接受符合病情的正常治療。

家屬說，他們並非要無端指責醫護人員，而是希望能弄清事情的全貌；希望醫院提供手術與搶救的完整原始紀錄、術中心臟超音波影像、壓瘡與肺炎照護的細節與時間線，更希望醫院作一次公開、獨立、不受內部利益影響的調查。

併發症 紐約長老會皇后醫院

