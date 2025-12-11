我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他聽信ChatGPT弒母 微軟因機器人挨告首例

年長者漸放棄閱讀 科學家：削弱對腦部健康益處

2紐約華裔客死大西洋城酒店 檢方稱無外人行凶

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市的兩名華裔居民於23日下午被發現陳屍新州大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內。警方表示，未發現外部人士進入房間行凶後離開的跡象。(取自博加塔官網)
紐約市的兩名華裔居民於23日下午被發現陳屍新州大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內。警方表示，未發現外部人士進入房間行凶後離開的跡象。(取自博加塔官網)

本報日前曾報導，兩名紐約華裔於11月23日在新澤西大西洋城博加達(Borgata)酒店房間內身亡的案件。大西洋郡檢察官辦公室近日回覆本報最新查詢表示，案件仍在調查中，正式死因尚待法醫裁定，但警方已排除外人涉案。

死者分別為68歲布魯克林男子梁偉國(Wei Guo Liang，音譯)及36歲史泰登島女子鄭寶怡(Baoyi “Bowie” Zheng，音譯)。經證實，梁男在法拉盛經營一炸雞店，亦從事裝修工作，在當地社區廣為人知。消息傳出後，不少熟識者表示難以置信。

一名與梁男相識多年的友人向本報表示，雖然兩人平時來往不多，但得知梁男突然身亡仍感到震驚。「想不到他會這樣，我其實也不太相信。」該友人說。他透露，知道梁男偶爾會前往賭場，但對其私人生活並不熟悉。「他是做裝修的，也有開炸雞店，平常看起來很正常。」

據檢方先前資訊，飯店員工於11月23日傍晚近5時發現兩人遺體。初步驗屍顯示，鄭女死因為頸部骨折，梁男則死於自我造成的刺傷，但大西洋郡檢察官辦公室強調，法醫尚未作出正式死因裁定，一切仍需等待最終鑑定結果。檢方並表示，案件仍在調查中，但已排除第三方涉案，也就是警方未發現外部人士進入房間行凶後離開的跡象。

大西洋郡檢方呼籲，如民眾掌握資訊，可致電重大犯罪組(609)909-7666 或至 ACPO.org/tips 匿名提供線索。本報將繼續追蹤。

法拉盛 史泰登島 新澤西

上一則

布碌崙華人及其科技公司涉嫌走私高端輝達晶片被逮捕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出
老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資
指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇
圖書館上方建住宅 紐約市議會倡「生活圖書館」解住房危機

圖書館上方建住宅 紐約市議會倡「生活圖書館」解住房危機

熱門新聞

氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06

超人氣

更多 >
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同