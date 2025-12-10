紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

位於曼哈頓的私立大學新學院(The New University)據報導正在考慮大規模裁員 並撤並專業，以緩解財政壓力。批評者認為校方此舉將會稀釋掉該校鮮明的左派意識形態色彩；正在該校就讀的華人 學生則表示，大裁員砍掉了大量博士項目，將導致自己未來的學術生涯面臨重大轉向。

新學院1919年由部分離開哥大的異議學者創立，1930年代接納了大量逃離納粹德國的知識分子，奠定了其包容、進步、先鋒的治學精神。如今，新學院已成為紐約的左翼思想重鎮。就讀於該校的華人陶同學說，新學院是美國少有的高度偏重理論教學和批判性思考、輕視社會科學中的定量研究的大學。

不過近年來，新學院的招生人數持續萎縮，導致資金壓力顯現。據報導，新學院當前的財政赤字已達到4800萬元，教職員曾在2022年因薪資過低而罷工。根據校長陶沃斯(Joel Towers)12月初發給師生的消息，學校將需要重整以緩解財政之急，「重整」的意涵，則包括學院整併、縮減課程、教職員的「自願」與「非自願」離職，以及停止下一學年除心理學外的所有博士招生項目。據美國大學教授協會(American Association of University Professors)透露，新學院共169名全職教員已收到自願離職或提前退休方案，占總人數的40%，其裁員規模堪稱全美最大。

由於新學院鮮明的左派意識形態與川普政府相衝突，因此該校本次整併和縮編引發外界關注，批評者認為學校涉嫌以自我「清洗」人文與社會科學項目迎合上意。不過，校方發言人否認此說，稱學校改革不存在政治因素。

明年即將畢業的陶同學表示，他原計畫留校讀博，但整併方案一出，他不得不立即尋找其他學校的博士機會。

與新學院相似，紐約其他並非頂尖的私立大學也存在學生不足、銀根緊縮的問題。一名在皇后區聖約翰大學(St. John’s University)兼職的華人教師透露，疫情過後該校國際生招生數量顯著下降，對生源的審核愈發寬鬆。雖然校方的財政狀況尚好，但教師薪資卻不見提高。