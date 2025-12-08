我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾因占穩租單元遭批評 曼達尼上任後將遷瑰西園

遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立

曾因占穩租單元遭批評 曼達尼上任後將遷瑰西園

記者許君達／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
候任市長曼達尼宣布，將在明年上任後入住市長官邸瑰西園，搬出現在居住的穩租公寓。他的對手葛謨曾在競選期間抨擊他一邊領著州議員高薪，一邊卻與低收入者爭搶穩租公寓。(美聯社)
候任市長曼達尼宣布，將在明年上任後入住市長官邸瑰西園，搬出現在居住的穩租公寓。他的對手葛謨曾在競選期間抨擊他一邊領著州議員高薪，一邊卻與低收入者爭搶穩租公寓。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)8日在社群平台上宣布，他在明年1月1日上任後，將與妻子遷入紐約市的市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)，放棄已居住多年的一居室租金穩定公寓的租約。

曼達尼現居住地位於皇后區阿斯托里亞(Astoria)的一棟建於戰前的老式公寓樓內，他所居住的單元是一套月租金2300元的一居室租金穩定公寓。他在搬家聲明中表示，做出這一決定的主要原因是安全考慮，同時也為了更加專注於公務。他同時對即將離開的阿斯托里亞社區表達了不捨之情。

「凍結穩租公寓的租金上漲」是曼達尼競選期間最吸引人的政見之一。然而他的競選對手葛謨(Andrew Cuomo)曾批評說，曼達尼當時身為州眾議員，年薪高達14萬2000元，卻占用著一個原本為低收入人群準備的穩租單元，並以此指責曼達尼的虛偽。

但曼達尼的辯護者表示，曼達尼在當選州議員前就住進了這間公寓，當時他正從事工資微薄的倡議團體工作。據報導，曼達尼2018年搬入阿斯托里亞的公寓，當時的月租金是2000元。而根據最新數據，紐約市平均月租金已超過4000元。

紐約市長的年薪為25萬8750元，而入住瑰西園則不需支付房租。

瑰西園位於曼哈頓上東區的東河岸邊，建於1799年的別墅是曼哈頓歷史最悠久的木造建築。該處物業從1942年起成為紐約市的市長官邸，可供市長起居、辦公或舉辦活動。前任市長朱利安尼(Rudy Giuliani)在任期尾聲時曾搬出瑰西園，並疏於修繕，他的繼任者彭博(Mike Bloomberg)則選擇不入住該官邸，但自掏腰包對建築作了升級改造。此後的兩任市長白思豪(Billk de Blasio)和亞當斯(Eric Adams)均在任內入住了瑰西園。

曼達尼 租金 紐約市

上一則

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE
曼哈頓東河停車場 將改設戶外健身區

曼哈頓東河停車場 將改設戶外健身區
曼達尼叫停清理遊民營地 霍楚反對稱「必要時仍須執法」

曼達尼叫停清理遊民營地 霍楚反對稱「必要時仍須執法」
紐約市渡輪新航線12/8啟動 首次連接布碌崙-史島

紐約市渡輪新航線12/8啟動 首次連接布碌崙-史島

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人