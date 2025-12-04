充當中國代理人案審理 孫雯曾說「霍楚比葛謨更聽話」

孫雯被控充當中國代理人，出席法院審判。(路透)

控告孫雯 與胡驍充當中國代理人的案件正在審理中，根據法庭呈堂紀錄顯示，孫雯與當時中國駐紐約總領館官員往來頻繁，多次向時任總領事黃屏及副領事李麗華發送訊息，並主動協助中方從紐約州 府獲取具政治利益的表述與支持。

紀錄顯示，孫雯曾讓當時身為前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)州府的副州長霍楚 (Kathy Hochul)，為中領館錄製一段農曆新年賀詞的影片；據悉當時是要讓葛謨錄製，但孫雯在2021年1月25日發給李麗華的訊息中寫道，「她(霍楚)比州長更聽話，應該可以讓她做到」，李麗華隨後回應道，「那也很好，謝謝。」

數分鐘後，孫雯發送另條簡訊給黃屏，寫道「副州長比起州長更聽我的話」，接著還附上一個靦腆的笑臉表情符號；在霍楚後來錄製的兩分鐘影片中，直接點名向黃屏致意，孫雯也將這份功勞歸功於自己。

檢方還指出，黃屏的私人廚師在同一時期為孫雯的家人提供奢華的鹹水鴨。

黃屏自2018年出任中國駐紐約總領事，並在孫雯案風波後不久的2024年9月離職，當時他給出的原因是「任期已滿且達到退休年齡」，否認被驅逐一說。