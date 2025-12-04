聯邦探員突襲紐約皇后區社區 至少逮捕1人

根據媒體amNewYork報導，大批全副武裝的聯邦探員在4日清晨突襲皇后區 一處社區，逮捕至少一人，行動在社區內引發恐慌。

影片顯示，多名疑似隸屬國土安全調查局(HSI)的探員身穿迷彩防彈裝備、手持長槍，從白色麵包車中陸續走出。事發地點位於皇后區傑克森高地(Jackson Heights)的89街與34大道附近，時間約為4日清晨6時20分。

據影片其中一段，一名女性遭探員迅速上銬並帶離現場。目前尚不清楚她被捕的原因。

amNewYork報導，紐約市警(NYPD)並未參與此次突襲行動。紐約市的「庇護法」禁止警方在移民 事務上與國土安全調查局、移民和海關執法局(ICE )等聯邦機構合作。一些居民則表示，清晨天未亮時，在34大道上看到全副武裝「宛如士兵般」的探員，再加上頭頂直升機的聲響，整個街區彷彿陷入戰區般的緊張氛圍。

該媒體還表示，在另一段影片中，一名居民走近全副武裝的聯邦探員曾詢問：「你們是ICE嗎？你們是國安局的人嗎？你們在這裡做什麼？」武裝人員則回應：「這跟你無關，」之後拒絕回答任何其他問題。許多憂心的紐約客與倡議者也聞訊趕到現場，但大部分人抵達時，突襲行動已經結束。

傑克森高地一帶因34大道的「開放街道」(Open Streets)計畫而聞名，該路段自69街以東的多個街區完全禁止車輛通行。白天及周末之時，孩子會在街上玩耍，街邊也常見當地表演者與藝術家。

代表當地的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)則在事發後在社媒上發表聲明並附上突襲視頻，她表示，現在所看到的情況是不可接受的。「與ICE合作的國安局探員不會讓我們的社區更安全，他們只會製造恐懼。」此外她還說，「大家真的很害怕，包括像我這樣的拉丁裔美國公民。我們甚至開始擔心，是不是現在出門都要帶著護照，才能證明自己是本國出生的。」

聯邦探員近日頻繁突襲紐約。本月2日，ICE被發現在布碌崙(布魯克林)日落公園一個儲藏中心集合。11月22日，ICE探員再度現身曼哈頓華埠，展開移民執法行動。11月下旬，皇后區一個移民家庭在凌晨遭ICE人員無預警闖入，母親與四名子女從睡夢中驚醒，並被直指槍口。