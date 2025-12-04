法拉盛華男審判期間潛逃 涉搶劫綁人終被捕 判20年監禁

范邁克審判期間潛逃，後在11月被捕，判20年監禁。(地檢辦公室提供)

皇后區 地方檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布，范邁克(Michael Fan，音譯，下同)因於 2022年在皇后區暴力襲擊一名女子，被判處20年監禁。當時，范與同夥將受害者綁起、用刀威脅，並洗劫其住所。被告在今年4月審判期間未按指示返回法庭，最終缺席被定罪，直至11月才被緝捕到案。

現年25歲、居住在法拉盛 法靈頓街(Farrington St.)的范，被皇后區高等法院法官米列特(Gary Miret)在缺席狀況下，裁定一級與二級入室行竊、一級搶劫、兩項二級搶劫及二級非法監禁罪名成立。米列特在3日判處被告20年監禁，刑滿後接受五年監督釋放。

今年4月28日，范邁克出庭受審，案件被延至當日下午再度開庭，法官指示被告不得離開法庭。然而，范隨後離開法庭大樓，未再返回，法庭遂對其發出拘捕令。他隨後在缺席情況下接受審理並被定罪。范於11月7 日在秋園丘(Kew Gardens Hills)落網。

根據指控，2022年9月7日凌晨約3時，范與兩名共犯全身黑衣、戴黑色面罩，在博生大道(Parsons Blvd.)受害者家門口接近這名20歲女子，抓住她並拖入她的公寓。在屋內，范以刀威脅受害者，要求交出手機，並將她帶入另一房間，用束帶將雙手綁起。住在地下室的受害者伴侶，透過監視畫面看到情況後立刻報警。

警員到場後，透過窗戶看到范在屋內。此時，受害者已成功掙脫束帶跑到室外，並打開一扇大門，使警方得以進入。三名被告從後門逃跑。一名叫做王思豪(Sihao Wang)的被告立即被捕，並在短暫追捕中掉落了一把氣動槍。警員還在王的口袋中找到受害者的手機。

另一名被告施東明(Dong Ming Shi)幾分鐘後被趕來的警官逮捕。之後，警官在鄰近後院的一個露台下發現並拘捕范，並從他口袋中搜出約1441元現金。

25歲的王思豪於2024年1月18日承認二級搶劫未遂罪，被判處兩年監禁及兩年監督釋放；24歲的施東明則被認為已逃離美國。

凱茲表示，范邁克襲擊了一名年輕女子並洗劫她的家，以為自己能全身而退。他無視法官在審判期間要求不得離庭的指示而自行離開，最終在缺席情況下被定罪。感謝檢方團隊成功定罪，以及從未停止追緝此類嫌犯的執法人員及合作夥伴。