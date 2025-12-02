紐約市為學子存大學獎助金100元 儲蓄帳戶是什麼、誰受益？

我的頻道

記者曹馨元／紐約即時報導
紐約市公立學校為從幼稚園開始的每位學生自動開立大學儲蓄帳戶，並預存100元，幫助家庭提前規畫大學資金。(路透)
紐約市公立學校為從幼稚園開始的每位學生自動開立大學儲蓄帳戶，並預存100元,幫助家庭提前規畫大學資金。(路透)

隨著美國大學學費節節攀升，如何為孩子的高等教育儲蓄成為每個家庭必須考慮的問題。紐約市公立學校為從幼稚園開始的每位學生自動開立大學儲蓄帳戶，並預存100元，幫助家庭提前規畫。

這項由非營利組織「NYC Kids Rise」推動的「大學儲蓄計畫」(Save for College Program)與市教育局合作，凡就讀公校及多數特許學校的學生，只要家長未選擇退出，都會被自動納入計畫。資金則存入紐約州529大學儲蓄計畫，投資收益免稅，可用於未來教育開支。

誰可以參加？

該計畫目前已涵蓋幼稚園至四年級學生，每年擴增一個年級，明年將涵蓋至五年級。今年剛入讀幼稚園至四年級的學生將可於2026年1月啟動帳戶。學生必須在同一所學校就讀至少60天才會自動註冊；且計畫不限制學生及家庭的移民身分，在啟動帳戶時也無需填寫社安號。

計畫如何運作？

每位孩子在帳戶啟動後，即可獲得100元的初始獎助金。此外，學生家庭只要啟動帳戶，便可獲得25元獎勵，首次存款可再得25元，一年級起的首次存款可獲最高100元配對。家長可在線上啟動或查看帳戶https://shorturl.at/oi7lB

帳戶內資金可用於大學、研究所、社區學院、技職學校的各類學雜費或住宿開支，美國與海外學校皆適用。只要帳戶已建立，即使學生轉至私校、搬離紐約市，或未來輟學，仍可使用原有資金。

該計畫經費由公私部門共同投入，市府已於本財年為其編列經費1270萬元。而額外的社區獎學金則由當地組織、企業與鄰里捐贈，依據學生的學校、年級、郵遞區號或住房情況發放，若符合資格，資金會直接匯入帳戶。

NYC Kids Rise指出，即使只有100元，經過13年投資增長，也可能成長數倍。執行董事葛利克斯坦(Debra-Ellen Glickstein)表示，這項計畫不僅提供實質的資金，亦向孩子傳達「我們相信你」的訊息，為家庭創造累積資產並提升收入。

