我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱比好市多便宜？這家國際化超市成加州華人新寵

空巴召回6000架A320客機 全球航班恐大亂

線上購物盛行仍擋不住黑五熱潮 紐約梅西出現大批華人搶購人潮

記者高雲兒／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黑五當天下午，法拉盛梅西百貨(Macy’s)裡人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎沒有空檔。(記者高雲兒／攝影)
黑五當天下午，法拉盛梅西百貨(Macy’s)裡人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎沒有空檔。(記者高雲兒／攝影)

紐約線上購物當道，但「黑五」實體商場依舊人潮洶湧。感恩節過後的「黑色星期五」，紐約不少華人一早衝往暢貨中心(outlets)血拚，法拉盛商場與百貨公司同樣擠滿掃貨人潮，許多受訪者坦言，雖然平時習慣上網買東西，但節日還是想走進實體店，感受只有線下才有的「購物氣氛」。

清晨7、8時，已有華人家庭與留學生驅車前往伍德柏瑞(Woodbury Common Premium Outlets)，有人形容「像回到疫情前一樣熱鬧」。一名來美讀書兩年的張同學說，他這次是陪朋友去，「其實很多品牌在網上價格差不多，還不用開這麼久的車，我自己反而更常在網上買衣服、鞋子，比較省時間。」不過他也頗有收穫，「買到一雙Prada的鞋大概500元，Acne Studios圍巾兩百多，始祖鳥折扣也不錯，阿迪達斯更便宜」，讓他覺得「衝一趟還是有收穫」。

相比動輒開車一小時以上的奧特萊斯，交通方便的法拉盛，則成為不少華人「就近血拚」的首選。黑五當天下午，法拉盛梅西百貨(Macy’s)裡人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎沒有空檔。各品牌櫃姐來回穿梭，有人負責幫顧客挑色號、搭配禮盒，有人一手提著籃子、一手拿著收據往收銀台奔走；一名雅詩蘭黛櫃姐一邊在櫃前舉著一瓶化妝水，一邊用中英文喊著「最後一瓶、最後一瓶」，此時才傍晚五時半左右，顯示熱門商品幾乎被掃空。

在梅西的女裝與飾品樓層，特價牌幾乎掛滿所有貨架，許多衣物標出「五折」「六折」，部分清倉品甚至低至三折。許多華人主婦挑選首飾、包包與冬季大衣，同時換算折扣後價格，「這件棉襖打完只要四十塊，比起平常真的便宜很多」，一位住在長島、專程進城掃貨的王女士說道。她每年都會趁黑五補齊全家人的冬衣，「尤其是小朋友的羽絨服、運動鞋，這時候買最划算」。

不過，折扣多、客人多，也帶來不少「副作用」。有顧客抱怨，熱門尺碼很難找，「很多衣服被拿來拿去，尺寸亂放，明明標籤上寫有小號、中號，架上卻只剩下幾件大碼」，她逛了好幾圈，最後只好放棄，準備回家再上網下單。一名在皇后區讀研究所的女留學生說，她特地來梅西買工作面試要穿的套裝，「結果適合我的尺碼不是缺貨，就是顏色被挑光了，現場看過之後還是會回去網購，尺寸、顏色都更齊全。」

男士客群則多集中在一樓與地下一層的運動與休閒品牌區。兩位剛拿到工簽、來美不到一年的二十多歲上班族說，他們特別留意在中國售價偏高的運動與街頭品牌，「在這邊折扣一打，感覺一下子就變得很『親民』，像之前在國內覺得有點買不下手的牌子，在這裡五六十塊一件，就會覺得可以試試看。」但站在一旁、已在紐約工作十多年的華裔工程師陳先生卻有不同感受，「這些品牌比我剛來的時候貴多了，以前二、三十塊可以買到一件不錯的T恤，現在黑五打完折還要五、六十，物價真的一年比一年高。」

梅西百貨排隊結帳的人們。(記者高雲兒／攝影)
梅西百貨排隊結帳的人們。(記者高雲兒／攝影)
相比動輒開車一小時以上的奧特萊斯，交通方便的法拉盛，則成為不少華人「就近血拚」的...
相比動輒開車一小時以上的奧特萊斯，交通方便的法拉盛，則成為不少華人「就近血拚」的首選。(記者高雲兒／攝影)
清晨七、八時，已有華人家庭與留學生驅車前往伍德柏瑞(Woodbury Commo...
清晨七、八時，已有華人家庭與留學生驅車前往伍德柏瑞(Woodbury Common Premium Outlets)，有人形容「像回到疫情前一樣熱鬧」。(受訪者提供)
許多華人主婦挑選首飾、包包與冬季大衣，同時換算折扣後價格。(記者高雲兒／攝影)
許多華人主婦挑選首飾、包包與冬季大衣，同時換算折扣後價格。(記者高雲兒／攝影)
男士客群則多集中在一樓與地下一層的運動與休閒品牌區。(記者高雲兒／攝影)
男士客群則多集中在一樓與地下一層的運動與休閒品牌區。(記者高雲兒／攝影)
許多華人主婦挑選首飾、包包與冬季大衣，同時換算折扣後價格。(記者高雲兒／攝影)
許多華人主婦挑選首飾、包包與冬季大衣，同時換算折扣後價格。(記者高雲兒／攝影)
在梅西的女裝與飾品樓層，特價牌幾乎掛滿所有貨架，許多衣物標出「五折」「六折」。(...
在梅西的女裝與飾品樓層，特價牌幾乎掛滿所有貨架，許多衣物標出「五折」「六折」。(記者高雲兒／攝影)
黑五當天下午，法拉盛梅西百貨(Macy’s)裡人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎沒有...
黑五當天下午，法拉盛梅西百貨(Macy’s)裡人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎沒有空檔。(記者高雲兒／攝影)
黑五當天下午，法拉盛梅西百貨(Macy’s)裡人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎沒有...
黑五當天下午，法拉盛梅西百貨(Macy’s)裡人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎沒有空檔。(記者高雲兒／攝影)
黑五當天下午，法拉盛梅西百貨(Macy’s)裡人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎沒有...
黑五當天下午，法拉盛梅西百貨(Macy’s)裡人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎沒有空檔。(記者高雲兒／攝影)

華人 黑五 梅西百貨

上一則

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮
梅西感恩節遊行 爭睹氣球、花車各出奇招

梅西感恩節遊行 爭睹氣球、花車各出奇招
凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務
法拉盛1年來20家店歇業、35店新張 奶茶店及火鍋店居多

法拉盛1年來20家店歇業、35店新張 奶茶店及火鍋店居多

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗