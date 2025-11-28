線上購物盛行仍擋不住黑五熱潮 紐約梅西出現大批華人搶購人潮

黑五當天下午，法拉盛梅西百貨(Macy’s)裡人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎沒有空檔。(記者高雲兒／攝影)

紐約線上購物當道，但「黑五 」實體商場依舊人潮洶湧。感恩節過後的「黑色星期五」，紐約不少華人 一早衝往暢貨中心(outlets)血拚，法拉盛商場與百貨公司同樣擠滿掃貨人潮，許多受訪者坦言，雖然平時習慣上網買東西，但節日還是想走進實體店，感受只有線下才有的「購物氣氛」。

清晨7、8時，已有華人家庭與留學生驅車前往伍德柏瑞(Woodbury Common Premium Outlets)，有人形容「像回到疫情前一樣熱鬧」。一名來美讀書兩年的張同學說，他這次是陪朋友去，「其實很多品牌在網上價格差不多，還不用開這麼久的車，我自己反而更常在網上買衣服、鞋子，比較省時間。」不過他也頗有收穫，「買到一雙Prada的鞋大概500元，Acne Studios圍巾兩百多，始祖鳥折扣也不錯，阿迪達斯更便宜」，讓他覺得「衝一趟還是有收穫」。

相比動輒開車一小時以上的奧特萊斯，交通方便的法拉盛，則成為不少華人「就近血拚」的首選。黑五當天下午，法拉盛梅西百貨 (Macy’s)裡人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎沒有空檔。各品牌櫃姐來回穿梭，有人負責幫顧客挑色號、搭配禮盒，有人一手提著籃子、一手拿著收據往收銀台奔走；一名雅詩蘭黛櫃姐一邊在櫃前舉著一瓶化妝水，一邊用中英文喊著「最後一瓶、最後一瓶」，此時才傍晚五時半左右，顯示熱門商品幾乎被掃空。

在梅西的女裝與飾品樓層，特價牌幾乎掛滿所有貨架，許多衣物標出「五折」「六折」，部分清倉品甚至低至三折。許多華人主婦挑選首飾、包包與冬季大衣，同時換算折扣後價格，「這件棉襖打完只要四十塊，比起平常真的便宜很多」，一位住在長島、專程進城掃貨的王女士說道。她每年都會趁黑五補齊全家人的冬衣，「尤其是小朋友的羽絨服、運動鞋，這時候買最划算」。

不過，折扣多、客人多，也帶來不少「副作用」。有顧客抱怨，熱門尺碼很難找，「很多衣服被拿來拿去，尺寸亂放，明明標籤上寫有小號、中號，架上卻只剩下幾件大碼」，她逛了好幾圈，最後只好放棄，準備回家再上網下單。一名在皇后區讀研究所的女留學生說，她特地來梅西買工作面試要穿的套裝，「結果適合我的尺碼不是缺貨，就是顏色被挑光了，現場看過之後還是會回去網購，尺寸、顏色都更齊全。」