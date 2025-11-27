梅西感恩節遊行人滿為患 為一睹巨型氣球各出奇招

我的頻道

記者曹馨元╱紐約即時報導
第99屆梅西感恩節大遊行於27日清晨拉開帷幕。(記者曹馨元╱攝影)
第99屆梅西感恩節大遊行於27日清晨拉開帷幕。(記者曹馨元╱攝影)

第99屆梅西感恩節大遊行於27日清晨拉開帷幕。當日雖氣溫不高，可晴朗明媚的天氣也促使數萬市民遊客上街觀看，遊行所及路口皆水泄不通；為了一睹這場標誌著紐約市邁入節日季的傳統慶典，不少市民爬上車頂或路邊鷹架，使出渾身解數。

今年共有34個大型氣球及28輛花車參與，新增角色包括皮克斯經典人物「巴斯光年」、小精靈PAC-MAN、「超級瑪利歐兄弟」(Super Mario Brothers)中的瑪利歐等；往年深受觀眾喜愛的氣球史努比童子軍版、「妙妙犬布麗」(Bluey)、以及象徵北極光色彩的「Noorah」神奇狐狸等也將重返紐約街頭。

而新增的花車則包括樂高、「怪奇物語」(Stranger Things)等；同時，遊行也穿插數十組表演，正上映的「魔法壞女巫」(Wicked)主演辛西婭·艾利沃(Cynthia Erivo)、「K-pop獵魔女團」幕後主唱均現身。

大遊行在早上8時30分開啟，為了搶佔前排觀賞位，不少市民凌晨便沿路等候。遊行沿著中央公園西側一路南行，於10時稍過來到曼哈頓中城的布萊恩公園(Bryant Park)，41街路口的觀看人群幾乎擠滿整段街道。

除了騎在父母肩頭的小朋友，觀眾都為了能有更好的視野出盡奇招；不少青少年爬上路邊鷹架，也有人坐在停靠街頭的卡車車頂。身材嬌小的華人市民朱女士也靠踩廣告牌底座增高，她說，否則自己只能看到花車「最頂上的尖尖，根本看不到全貌」。

朱女士家住皇后區，遊行當日9時從家中出發，已經錯過最佳觀看體驗；她表示，身邊有多位朋友勸她不必來看，「但我前幾年都趁感恩節旅遊，今年剛好在紐約，就想著來湊個熱鬧」。盡管朱女士對遊行本身並無期待，卻還是直呼失望；她認為，相比萬聖節等其餘紐約市節慶活動，感恩節遊行互動性較差，「再也不會來了！」

而正在紐約就讀大學本科的王先生則與朋友一同前來，他說，來紐約數年，現場觀看感恩節遊行還是頭一次；「快要畢業了，就想著在走之前來看一次」。面對洶湧人潮，王先生也見怪不怪，「在紐約就是什麼活動都會有很多人」；不過，雖然王先生情緒仍舊積極，但他有位朋友已被擁擠程度嚇退，決定先行離開。

超過三小時的遊行後，隊伍終於在中午時分到達賓州車站區域的梅西百貨。聖誕老人乘著由馴鹿拉動的大雪橇壓軸登場，為年度遊行畫下句點，也為年末節日季拉開序幕；雪橇上堆滿了各式禮物，周遭「飄雪」營造出濃厚的節日氣氛。

除了騎在父母肩頭的小朋友，觀眾都為了能有更好的視野出盡奇招。(記者曹馨元╱攝影)
為了更好的視野，有人坐在停靠街頭的卡車車頂。(記者曹馨元╱攝影)
今年新增的花車則包括樂高等。(記者曹馨元╱攝影)
當日雖氣溫不高，可晴朗明媚的天氣也促使數萬市民遊客上街觀看，遊行所及路口皆水泄不通。(記者曹馨元╱攝影)
不少青少年爬上路邊鷹架。(記者曹馨元╱攝影)
