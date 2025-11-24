紐約女足全國奪冠凱旋慶典 獲頒城市之鑰 亞當斯登台被噓

我的頻道

記者曹馨元／紐約即時報導
勇奪本季全國女子足球聯賽(NWSL)總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」(Gotham FC)凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝，市長亞當斯(右)向球隊教練Juan Carlos Amoros(左) 頒授「城市之鑰」。(美聯社)
勇奪本季全國女子足球聯賽(NWSL)總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」(Gotham FC)凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝，市長亞當斯(右)向球隊教練Juan Carlos Amoros(左) 頒授「城市之鑰」。(美聯社)

勇奪本季全國女子足球聯賽(NWSL)總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」(Gotham FC)凱旋歸來，並於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。紐約市亞當斯(Eric Adams)為球隊頒授「城市之鑰」(Key to the City)，表揚女足展現的「女子力」。

24日上午10時，球隊先是開展繞市政廳公園一周的遊行，隨後回到市政廳前參加頒授「城市之鑰」儀式。興奮的球迷均身著球隊的淺藍主題色，隨著現場音樂揮舞應援毛巾，市政廳入口一度大排長龍。

早早來到現場的華人球迷古先生表示，自己從小便是足球迷，不僅關注各類賽事、平日也有踢球的習慣。自兩年前來到哥倫比亞大學(Columbia University)攻讀博士學位後，古先生便成為「高譚FC」的季票會員；「美國的男足不是很發達，如果要看世界水準的比賽還是要看女足」，古先生說，紐約女足的表現近年來一直維持高水準，讓身為球迷的他十分欣賞。

上午11時，紐約女子鼓樂隊「藍色火焰」(FOGO Azul)率先拉開儀式序幕。隨後，剛自海外歸來的亞當斯登台致詞。他說，高譚FC一次次證明了她們「永遠不能被低估，因為她們展現了紐約的勇毅、韌性與決心」，激勵無數球迷以及年輕女性勇於相信自己、看到自己的無限潛力。

不過，在亞當斯上台時，台下不少觀眾發出噓聲。他隨即回應表示，運動員都知道比賽中需要無視干擾、專注目標，「你不會因為在意批評而獲勝，而是因為堅守使命取得勝利」。

高譚FC在2023年時便收下隊史首座全國女子足球聯賽冠軍，2024年獲得當季聯賽挑戰盃亞軍，整體戰績穩定在聯盟第一集團。今年，雖球隊僅以第八名進入季後賽，但最終以堅韌的姿態衛冕。

「這就是信念、堅持與冠軍應有的模樣」，董事布拉傑特(Carolyn Tisch Blodgett)，「當我們以第八名進入季後賽時，外界都以為這就是終點，但這支球隊不是照著劇本走，而是重寫劇本」。

勇奪本季全國女子足球聯賽總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。(記者曹馨元／攝影)
勇奪本季全國女子足球聯賽總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。(記者曹馨元／攝影)
紐約女子鼓樂隊「藍色火焰」(FOGO Azul)率先拉開儀式序幕。(記者曹馨元／攝影)
紐約女子鼓樂隊「藍色火焰」(FOGO Azul)率先拉開儀式序幕。(記者曹馨元／攝影)
興奮的球迷均身著球隊的淺藍主題色，隨著現場音樂揮舞應援毛巾。(記者曹馨元／攝影)
興奮的球迷均身著球隊的淺藍主題色，隨著現場音樂揮舞應援毛巾。(記者曹馨元／攝影)
紐約市長亞當斯上台時，台下不少觀眾發出噓聲；他隨即回應稱，運動員都知道比賽中需要無視干擾。(記者曹馨元／攝影)
紐約市長亞當斯上台時，台下不少觀眾發出噓聲；他隨即回應稱，運動員都知道比賽中需要無視干擾。(記者曹馨元／攝影)
勇奪本季全國女子足球聯賽(NWSL)總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」(Gotha...
勇奪本季全國女子足球聯賽(NWSL)總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」(Gotham FC)凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝，並在市政廳前參加頒授「城市之鑰」儀式。(美聯社)
勇奪本季全國女子足球聯賽總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。(美聯社)
勇奪本季全國女子足球聯賽總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。(美聯社)
勇奪本季全國女子足球聯賽總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。(美聯社)
勇奪本季全國女子足球聯賽總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。(美聯社)
勇奪本季全國女子足球聯賽總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。(美聯社)
勇奪本季全國女子足球聯賽總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。(美聯社)

