快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

記者高雲兒╱紐約即時報導
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

為進一步推動垃圾容器化管理並打擊鼠患，紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。然而，這項措施引起不少民代與居民強烈反彈，特別是自今年1月起實施的新垃圾桶制度已經飽受批評，如今再加收費用，更加劇民眾不滿。

根據新法，31戶以上住宅須使用固定式路邊垃圾箱，10至30戶可選擇使用帶輪垃圾桶。Mitchell-Lama、NYCHA公屋、100%可負擔住宅或至少一半單位採租金管制的建築免收費用。市議會最終以30票贊成、11票反對、4票棄權通過。皇后區議員中，市議長歐德思(Adrienne Adams)、黃敏儀、舒曼琳(Lynn Schulman)、元在熙(Julie Won)等投下贊成票；阿里奧拉(Joann Ariola)、霍登(Robert Holden)與帕拉迪諾(Vickie Paladino)反對；李琳達棄權。

多名議員質疑費用不公平，認為居民已繳稅，不應再負擔額外費用。曼哈頓市議員布魯爾(Gale Brewer)說，「理解一次性購置費，但讓住戶一輩子每年被收費不公平。」霍登則表示，政府應感謝居民配合政策，不該再向他們收錢；帕拉迪諾亦強調共管公寓及合作公寓業主因「地方法97」成本增加，每月管理費上漲300元，「不需要再加上另一筆費用。」

橡園村(Glen Oaks Village)合作公寓主席弗里德里希(Bob Friedrich)則批評向合作公寓再收費「不可思議」，指出社區每年繳稅額高達1200萬元，「我們已付出太多，不應再為應屬公共服務的項目被收錢。」

事實上，在市議會通過新規之前，紐約市自今年1月2日起已開始強制執行垃圾桶法規，要求所有住宅垃圾必須放入不超過55加侖的密封垃圾桶。這項措施原意在改善市容、減少黑色垃圾袋堆積，但半年來推行問題不斷，居民與環衛工人早已怨聲載道。多名居民抱怨垃圾桶供應延誤、執法標準不一，有人反映垃圾桶過重，導致垃圾常被倒不乾淨，也有皇后區居民說，環衛工人無法辨識垃圾來源，「明明是隔壁分類錯誤，罰單卻開到我家。」

