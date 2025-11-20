紐約無證女駕駛撞死母女三人 被判三至九年監禁

我的頻道

記者顏潔恩／紐約即時報導
車禍發生地點的布碌崙海洋公園大道交Quentin路交界處。(谷歌地圖)
車禍發生地點的布碌崙海洋公園大道交Quentin路交界處。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)一名女子亞里米(Miriam Yarimi)，曾在3月於格雷夫森德(Gravesend)無證駕駛時引發一起慘烈車禍，造成一名35歲母親與她兩名年幼的女兒在從猶太教堂返家途中被撞身亡；亞里米在上個月認罪，19日在認罪協議下將面臨三至九年的監禁。

33歲的亞里米原先面臨最高五至15年的刑期，上個月她在韓裔法官陳丹尼(Danny Chun)提供的認罪協議下，承認三項過失殺人罪；不過，這項協議曾遭到布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)的反對，認為法院應對她處以最高的刑罰，蔣沙樂在聲明中稱，「被告是魯莽的駕駛者，她那天本不應該開車，但選擇無視所有交通與安全法律，造成難以言喻的悲劇。」

亞里米19日在法院聽取宣判時淚流滿面，她在庭上宣讀預先寫好的陳述，表示極度的懊悔、後悔當天選擇開車；死者家庭的代表律師Herschel Kulefsky表示，家屬對亞里米受到的刑期感到「憤怒」，「即使是最高刑期，對這個案子來說恐怕都不夠，何況現在這只是最低限度。」

他還補充道，死者親屬們不相信亞里米真的有悔過之意，她先前曾拒絕向家屬道歉，而當天在庭上的一席話「只是為了尋求較輕的判決」。

現年33歲的於3月29日開車路過海洋公園大道(Ocean Parkway)交Quentin路交界處時，無視紅燈高速駛過，先撞上一輛正在轉彎的車，接著衝向穿越馬路的34歲母親Natasha Saada、及其三名孩子，她與八歲和五歲的女兒均不治身亡，四歲的兒子則倖存，但受到顱骨骨折、腦出血及腎臟摘除等重傷。亞里米首先撞上的車內，包括Uber駕駛一共有五人，也受到了輕傷。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

