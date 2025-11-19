紐約失貝果王冠？達拉斯業者紐約貝果節奪魁

作為美國貝果的起源地和貝果文化中心，紐約業者在2025年度紐約貝果節上表現不佳。(記者馬璿／攝影)

2025年度紐約貝果節(New York BagelFest)近日在皇后區 花旗球場(Citi Field)舉辦，來自達拉斯的「星艦貝果」店(Starship Bagel)獲得最佳貝果桂冠。作為貝果的起源地和貝果文化的大本營，紐約的業者在本屆貝果節評選諸獎項中的表現平庸。

拔得頭籌的「星艦貝果」由出生在布碌崙(布魯克林)的烘焙師薩洛蒙(Oren Salomon)在2021年創立，目前在達拉斯-沃斯堡都會區內已有三家連鎖店。「星艦貝果」2023年第一次在紐約貝果節上奪魁、次年又獲得最佳抹醬獎，今年除再次在貝果節上奪冠，同時摘得最佳表演獎外，還入圍了美國餐飲界權威詹姆斯比爾德基金會大獎(James Beard Foundation Awards)的提名。

本屆貝果節共設十個獎項，然而除了為紐約本地專設的獎項外，紐約業者未能在任何獎項中奪冠。在最受食客歡迎獎中，來自皇后區的Curley’s Bagels獲得第二、來自長島的Town Bagel獲得第三，第一名則被維州里士滿(Richmond)的「波羅的海貝果」(Baltik’s Bagel)摘得。來自曼哈頓 的業者Bagizza獲得最佳新星獎的第二名，同時在紐約本地最佳獎項中排名第三，前兩名分別為曼哈頓的Ess-a-Bagel和皇后區的Utopia Bagels。在國際獎中，來自加拿大蒙特婁、丹麥哥本哈根和西班牙馬德里的三家業者分獲前三名。

貝果麵包(bagel)由低溫發酵，製作時先煮再烤，因而口感緊實致密、與普通麵包迥異。貝果被普遍認為起源於東歐猶太人社群，後被移民帶到紐約，繼而落地生根，逐漸形成一種由麵包包夾特質奶油和東歐風味煙燻肉類，並輔以香料的特色美食，成為最具代表性的紐約文化產物之一。中華民國 前總統蔡英文曾在受訪時表示，曼哈頓的貝果是令她印象最深刻的紐約記憶。