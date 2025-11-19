我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

紐約失貝果王冠？達拉斯業者紐約貝果節奪魁

記者許君達／紐約即時報導
作為美國貝果的起源地和貝果文化中心，紐約業者在2025年度紐約貝果節上表現不佳。(記者馬璿／攝影)
作為美國貝果的起源地和貝果文化中心，紐約業者在2025年度紐約貝果節上表現不佳。(記者馬璿／攝影)

2025年度紐約貝果節(New York BagelFest)近日在皇后區花旗球場(Citi Field)舉辦，來自達拉斯的「星艦貝果」店(Starship Bagel)獲得最佳貝果桂冠。作為貝果的起源地和貝果文化的大本營，紐約的業者在本屆貝果節評選諸獎項中的表現平庸。

拔得頭籌的「星艦貝果」由出生在布碌崙(布魯克林)的烘焙師薩洛蒙(Oren Salomon)在2021年創立，目前在達拉斯-沃斯堡都會區內已有三家連鎖店。「星艦貝果」2023年第一次在紐約貝果節上奪魁、次年又獲得最佳抹醬獎，今年除再次在貝果節上奪冠，同時摘得最佳表演獎外，還入圍了美國餐飲界權威詹姆斯比爾德基金會大獎(James Beard Foundation Awards)的提名。

本屆貝果節共設十個獎項，然而除了為紐約本地專設的獎項外，紐約業者未能在任何獎項中奪冠。在最受食客歡迎獎中，來自皇后區的Curley’s Bagels獲得第二、來自長島的Town Bagel獲得第三，第一名則被維州里士滿(Richmond)的「波羅的海貝果」(Baltik’s Bagel)摘得。來自曼哈頓的業者Bagizza獲得最佳新星獎的第二名，同時在紐約本地最佳獎項中排名第三，前兩名分別為曼哈頓的Ess-a-Bagel和皇后區的Utopia Bagels。在國際獎中，來自加拿大蒙特婁、丹麥哥本哈根和西班牙馬德里的三家業者分獲前三名。

貝果麵包(bagel)由低溫發酵，製作時先煮再烤，因而口感緊實致密、與普通麵包迥異。貝果被普遍認為起源於東歐猶太人社群，後被移民帶到紐約，繼而落地生根，逐漸形成一種由麵包包夾特質奶油和東歐風味煙燻肉類，並輔以香料的特色美食，成為最具代表性的紐約文化產物之一。中華民國前總統蔡英文曾在受訪時表示，曼哈頓的貝果是令她印象最深刻的紐約記憶。

皇后區 曼哈頓 中華民國

上一則

紐約拒打新冠疫苗遭解雇員工 現可申請復職

下一則

紐約市接駁JFK的Q6公車抓拍違規 初犯罰50元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約拒打新冠疫苗遭解雇員工 現可申請復職

紐約拒打新冠疫苗遭解雇員工 現可申請復職
理念迥異仍攜手 曼達尼留蒂池任紐約市警局長

理念迥異仍攜手 曼達尼留蒂池任紐約市警局長
聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處

聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處
參與非法募捐 亞當斯前親信獲緩刑

參與非法募捐 亞當斯前親信獲緩刑

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據