紐約拒打新冠疫苗遭解雇員工 現可申請復職

紐約市長亞當斯宣布，曾因新冠疫情爆發期間拒絕接種疫苗而被解雇的市府員工，如今將有機會復職。(美聯社)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)宣布，曾因新冠疫情 爆發期間拒絕接種疫苗而被解雇的市府員工，如今將有機會復職；市府仍需向人事行政局(DCAS)提案修改規章，且獲得州府的批准後，規定才能生效。

市府新聞稿指出，紐約市將向約2900名當時被解雇的員工提供復職機會，用原有的公職職稱與薪資回到市府體系中，然而部分職位可能已有人接管，未必能回到原先的崗位；復職政策適用於所有市府管轄機構、公立學校和市房屋局(NYCHA)的前員工，公告也顯示，復職員工不會獲得任何補發薪資或計算被解雇期間的年資。

亞當斯在聲明中表示，前市長白思豪(Bill de Blasio)任內推行的防疫政策幫助紐約客渡過數波疫情高峰，但如今紐約市的情形已與四年前不同，「我們的政策也應反映現實情況的變化」。

他說，「正因如此，我們正在更新政策，以符合當前的健康與經濟現實狀況，同時期待並歡迎許多前員工回到他們原先的職位」。

在亞當斯任內，市府此前已復職約450名因疫苗規定被解雇的員工，此次新政策將擴大範圍，讓所有符合條件的前市府員工都有機會重返崗位；不過，該措施仍須經市府人事行政局提案修改規章，並獲得紐約州公務委員會的批准，且須舉行公聽會後方可生效。

市府補充說，非競爭職位的員工及校園職員則無需規章修改即可復職；此外，若前員工的職務需通過體檢、體能測試或專業資格認證，必須在復職前完成相關程序。若員工原所在部門目前人手已滿，就可能需進行人事調整來安置，並已預留經費以支應此安排。

據悉，該復職計畫在市府各機構持續面臨人手短缺之際所提出，據市主計長辦公室數據，截至10月31日，市府共有約1萬4000個職缺尚未填補。

有意復職的前員工須於12月5日前聯繫各自機構的人力資源部門，曾在公校任職者可電郵至 [email protected]，前房屋局員工則可聯繫[email protected]。