紐約布碌崙8大道中餐館2樓深夜火災 3傷

8大道生煎包二樓發生火災。(讀者提供)

紐約市布碌崙 (布魯克林)8大道 華人聚居區一家中餐館二樓深夜發生火災，消防人員及時趕到，將火撲滅，這起火災共造成三人輕傷。

8大道交51街路口的街面上有一家「生煎包」餐館，這是一處三層的聯排房，二樓三樓都是出租房。15日深夜1時30分，這處聯排房的二樓發生火災。據隔壁一名不願透露姓名的鄰居表示，他半夜驚醒，發現屋裡有很多煙，屋外能聽到消防車的火警聲，還能看到警燈閃爍。

這名鄰居急忙穿上衣服出門，發現街口已經來了好幾輛消防車，消防員正向二樓架設雲梯。這名鄰居還能看到濃煙從二樓窗戶湧出。

這名鄰居說，他看到住在二樓的一家人穿著單薄的衣服站在街口，在寒風中哆嗦，後來警察拿了保暖衣物給這家人。

這名鄰居表示，消防員除了從二樓窗口滅火，還爬到屋頂，從通風口作業，用了大約一小時滅火。

消防人員稱，有三人在火災中受輕傷，送醫治療。

火災發生時，樓下的「生煎包」餐館到處都是煙，餐館裡還有人開電扇排煙。火災過後，「生煎包」的天花板有一些漏水，稍加處理後，當天恢復營業。

那名驚魂未定的鄰居回到屋內後，發現屋裡還有很濃的煙味，而且15日一整天，屋裡的煙味都沒有完全散去。火災現場周圍還有幾處民宅受到了不同程度的影響。火災發生後數小時，還有人在現場清理。據了解，這次火災的房屋和財產損失都不大。

這次火災原因仍在調查。