我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

中國赴日遊客仍可觀 「只是嘴上罵一罵」

紐約布碌崙8大道中餐館2樓深夜火災 3傷

記者胡聲橋╱紐約即時報導
8大道生煎包二樓發生火災。(讀者提供)
8大道生煎包二樓發生火災。(讀者提供)

紐約市布碌崙(布魯克林)8大道華人聚居區一家中餐館二樓深夜發生火災，消防人員及時趕到，將火撲滅，這起火災共造成三人輕傷。

8大道交51街路口的街面上有一家「生煎包」餐館，這是一處三層的聯排房，二樓三樓都是出租房。15日深夜1時30分，這處聯排房的二樓發生火災。據隔壁一名不願透露姓名的鄰居表示，他半夜驚醒，發現屋裡有很多煙，屋外能聽到消防車的火警聲，還能看到警燈閃爍。

這名鄰居急忙穿上衣服出門，發現街口已經來了好幾輛消防車，消防員正向二樓架設雲梯。這名鄰居還能看到濃煙從二樓窗戶湧出。

這名鄰居說，他看到住在二樓的一家人穿著單薄的衣服站在街口，在寒風中哆嗦，後來警察拿了保暖衣物給這家人。

這名鄰居表示，消防員除了從二樓窗口滅火，還爬到屋頂，從通風口作業，用了大約一小時滅火。

消防人員稱，有三人在火災中受輕傷，送醫治療。

火災發生時，樓下的「生煎包」餐館到處都是煙，餐館裡還有人開電扇排煙。火災過後，「生煎包」的天花板有一些漏水，稍加處理後，當天恢復營業。

那名驚魂未定的鄰居回到屋內後，發現屋裡還有很濃的煙味，而且15日一整天，屋裡的煙味都沒有完全散去。火災現場周圍還有幾處民宅受到了不同程度的影響。火災發生後數小時，還有人在現場清理。據了解，這次火災的房屋和財產損失都不大。

這次火災原因仍在調查。

8大道 布碌崙 紐約市

上一則

亞裔業者成目標 紐約法拉盛餐廳一周內連遭竊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

全球首件完整幼年三角龍骨架 富藝斯紐約拍賣亮相

全球首件完整幼年三角龍骨架 富藝斯紐約拍賣亮相
紐約護理師發聲 籲簽訂公平合約

紐約護理師發聲 籲簽訂公平合約
布碌崙華聯會23周年晚宴 表彰華人貢獻

布碌崙華聯會23周年晚宴 表彰華人貢獻
布碌崙66分局局長晉升 社區同慶

布碌崙66分局局長晉升 社區同慶

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
長島納蘇郡啟動招攬行動，鎖定憂慮「曼達尼政權」的市內居民；圖為傑瑞柯住宅外。(記者劉梓祁╱攝影)

長島納蘇郡推宣傳搶人潮 瞄準紐市搬遷族

2025-11-10 06:13

超人氣

更多 >
柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周
經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元

經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元
紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點