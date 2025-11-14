只因曼達尼當選紐約市長？佛州棕櫚灘房價飆升600萬

棕櫚灘的房價正「驚人地」上漲。示意圖（路透）

據紐約郵報報導，棕櫚灘的房價正「驚人地」上漲，這似乎要歸功於當選市長曼達尼 （Zohran Mamdani），盡管這並非有意為之。

據Gimme Shelter報導，一位退休的漫威 娛樂公司（Marvel Entertainment）前CEO的住宅，距離海湖莊園(Mar-a-Lago)僅五分鐘，目前掛牌價為2,495萬美元，比七個月前的最後掛牌價1,895萬美元高出600萬美元。

這棟海濱聯排別墅位於1981年建成的高級封閉社區Sloans Curve Residences，最近重新裝修了室內設計，地址為Sloans Curve 2號。主要臥室可欣賞寧靜的海景，開放式主廚廚房擁有挑高天花板，舒適的家庭辦公室配備訂製收納櫃，而室外休閒區則設有沙發和躺椅，面向游泳池、熱水浴池和大海。

房產賣家為漫威娛樂集團（Marvel Entertainment）前執行長帕爾穆特（Isaac Perlmutter）與妻子。這位漫威大亨也是Mar-a-Lago會員，曾是川普 總統的支持者。帕爾穆特夫婦基金會也曾向川普私下資助的白宮舞廳捐款。

房地產經紀人、Premier Estate Properties的Margit Brandt表示，「棕櫚灘在今年11月正經歷自COVID疫情以來前所未見的活力和動能。我們看到高收入群體從紐約遷往南佛羅里達的現象，尤其是在市長選舉民主黨初選結果公布後的短短幾個月內顯得尤為明顯。」Brandt補充說，「這將是一個逐步推進的過程，包括整個家庭的搬遷。」

帕爾穆特夫婦於2023年4月以1,000萬美元購入這棟豪宅。帕爾穆特曾參加1967年的六日戰爭，並於1998年收購漫威，透過《蜘蛛人》、《夜魔俠》和《鋼鐵人》等電影提高漫威的知名度。他還是川普2024年總統競選的重要捐助者之一，並在川普首任總統任期內擔任退伍軍人事務部的外部顧問。

這棟6,300平方英尺的房產擁有五間臥室、五個半浴室，所有主房間均可欣賞海景。旋轉樓梯通向私人房間，包括帶更衣區的主臥套房、兩個水療般的浴室，以及可俯瞰大西洋的有蓋露台。其他空間還包括帶天窗的正式客廳、帶挑高天花板的用餐廚房，以及帶訂製收納櫃的酒吧區。

社區設施完善，包括私人海灘通道、多個網球場、健身房、瑜伽室和會議室，且距離著名的Worth Avenue僅數分鐘路程。