紐約法拉盛假扮外送員搶案頻傳 警方籲民眾提高警覺

記者戴慈慧／紐約即時報導
監視畫面顯示嫌犯於多起案件中皆以同款黑色電動機車及外送員保溫袋作為掩護，專挑早晨6至8時之間犯案。(圖NYPD提供)
監視畫面顯示嫌犯於多起案件中皆以同款黑色電動機車及外送員保溫袋作為掩護，專挑早晨6至8時之間犯案。(圖NYPD提供)

紐約市警109分局長柯爾曼(Inspector Kevin J. Coleman)在12日晚的社區會議上報告最新犯罪情勢，指出盡管轄區內整體犯罪率比去年同期下降約11%，但近來法拉盛地區出現一名冒充外送員行搶的男子，警方已列為重點追緝對象。

柯爾曼說，該嫌犯身穿全黑、戴黑色安全帽，騎乘黑色機車並背著外送袋，看似外送員，實為搶匪。他已在109分局轄區犯下至少八起搶案，在鄰近110分局亦犯下三起。多數案件發生於早上6至8時，地點集中在法拉盛凱辛納公園(Kissena Park)南側一帶，包括58大道、59大道及Booth Memorial Avenue等區域。「他通常騎車靠近被害人或藏身車旁伏擊，有時作案後穿越公園逃逸」。

柯爾曼指出，受害者多為清晨步行上班的民眾，其中一人為長老會醫院員工。他呼籲居民提高警覺：「有受害人表示早就看到這名男子，但因以為是外送員而未多留意。」警方已加派人手於清晨時段巡邏搜捕。

除搶案外，市警109分局近期仍持續打擊車輛竊盜與配件竊案。柯爾曼提醒車主，Honda與Toyota Highlander為最常遭竊車款，建議安裝方向盤鎖並避免在車內放置貴重物品或遺留鑰匙。「有許多案件只是因駕駛貪圖方便，短暫下車未熄火鎖門所致」。

紐約市警公布嫌犯影像。男子身穿全黑衣物、黑色安全帽，騎乘黑色機車並背著大型外送箱...
紐約市警公布嫌犯影像。男子身穿全黑衣物、黑色安全帽，騎乘黑色機車並背著大型外送箱，涉嫌在皇后區清晨時段持刀搶劫路人。(圖NYPD提供)
嫌犯多次被拍到在法拉盛住宅區及人行道間徘徊，作案後迅速騎黑色機車逃逸。警方呼籲民...
嫌犯多次被拍到在法拉盛住宅區及人行道間徘徊，作案後迅速騎黑色機車逃逸。警方呼籲民眾提供線索。(圖NYPD提供)
紐約市警方指出，嫌犯連續犯案均以外送員裝扮接近受害者，再持刀威脅搶走財物，目前仍...
紐約市警方指出，嫌犯連續犯案均以外送員裝扮接近受害者，再持刀威脅搶走財物，目前仍在逃。(圖NYPD提供)

外送員 法拉盛 紐約市

