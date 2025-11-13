紐約長島華人美甲店四死九傷車禍案 被告拒簽認罪協議

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
施瓦利13日拒絕法官提出的認罪協議。圖為施瓦利此前出庭圖。(美聯社)
涉嫌酒後駕車撞入長島鹿園(Deer Park)華人美甲店、導致四死九傷的駕駛施瓦利(Steven Schwally)13日拒絕法官提出的22年至終身監禁的認罪協議，他選擇出庭受審(trial)，面臨二級謀殺指控。

現年65歲的施瓦利，自2024年6月28日車禍發生後即被無保釋關押。13日，長島蘇福克郡(Suffolk)地區助理檢察官波普(Alexander Bopp)在開庭的審前聽證會上告知，施瓦利若在審判中被判定38項罪名成立，可能面臨27年4個月至終身監禁的刑期。

隨後，波普向施瓦利提出一項認罪協議，刑期較原定減少五年多，為22年至終身監禁。然而，當時身穿綠色囚服、坐在辯護席旁輪椅上的施瓦利拒絕了該協議，決定接受庭審。

與波普共同負責偵辦此案的另一名蘇福克郡地區助理檢察官波雷利(Carl Borelli)表示，檢方原本不打算提出低於25年至終身監禁的刑期，但法官後來提供了較為寬鬆的認罪協議。

根據此前的庭訊內容，案發當日上午11時許，施瓦利購買了兩瓶375毫升的蒙特貝羅長島冰茶雞尾酒(Montebello Long Island Iced Tea Cocktail)，隨後在附近地區開車閒晃。事發前，他駕駛雪佛蘭Traverse休旅車在一家商場停車場兜圈。

下午4時30分，施瓦利駛入停車場逆向車道，全速加速，幾乎撞上顧客與車輛。隨後，他驅車越過格蘭大道(Grand Boulevard)，並衝進當地一家華人美甲店，最終造成四人死亡、九人受傷，其中三名死者為華裔的女員工徐燕、張妹仔及店主陳建才。車輛資料顯示，當時車速高達每小時78哩，而油門踏板「幾乎全踩到底」。

