曼達尼新政府招募 逾5萬人湧入…這些職位仍在徵才

盡管部分高層職位可能已有人選，曼達尼過往也曾破格錄用人才。他現任首席顧問畢斯嘉德丘奇(Elle Bisgaard-Church，右)便是在2020年主動投遞履歷後，成為其州眾議員辦公室幕僚長。(取自曼達尼官方X平台帳號)

距離候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)開放履歷投遞入口不到一周，已有超過五萬人提交申請，爭取加入其新政府團隊。盡管申請人潮湧入，履歷入口仍持續開放。曼達尼呼籲各層級的求職者報名，從資深政策專業人士到初入職場者皆可申請。

曼達尼在聲明中表示：「申請人數之多，反映出這場運動的熱情。人們相信，政府能夠真正以勞工階層為優先。」當選團隊表示，目前仍在招募藝術與文化、氣候、司法、經濟發展、健康、衛生、移民正義、公共安全、交通、教育等領域的人才。

該網站5日啟用，僅上線24小時便收到2萬5000份申請。目前尚未公布申請者何時可望收到回覆或任命通知。曼達尼強調，此次公開招募是基於透明原則，並延續其多元聯盟的選舉精神，履歷入口將對所有層級的申請者開放。

曼達尼同時還宣布了全由女性組成的交接團隊成員，包括前副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)、前聯邦貿易委員會主席莉娜汗(Lina Khan)、紐約市 聯合勸募會(UWNYC)總裁波妮(Grace Bonilla)、以及前市府衛生與公共服務副市長哈佐格(Melanie Hartzog)。