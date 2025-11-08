我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

首屆紐約中國獨立電影節突然停辦 疑遭跨境施壓

中央社上海8日電
IndieChina獨立電影節宣傳海報。（圖取自facebook.com/indiechinafilmfestival）
IndieChina獨立電影節宣傳海報。（圖取自facebook.com/indiechinafilmfestival）

原訂於今天至15日在紐約舉辦、呈現中國獨立電影的首屆IndieChina獨立電影節，6日突然宣布停辦。負責人朱日坤表示，參加電影節人士持續受到不明勢力騷擾，因此做出這個痛苦決定。人權組織批評，這是中國政府跨國鎮壓的新例證。

朱日坤6日發布關於IndieChina電影節停止公開活動的緊急聲明，表示如果他不停止本屆影展，根據目前正在進行的事態，任何參與電影節的人士，無論是導演、論壇參與者、外圍人士、志工，甚至觀眾，都有可能受到威脅或者騷擾。這導致他處於艱難的倫理境地。

目前該電影展已經關閉售票系統，盡快對購票的觀眾退款；原定的開幕儀式改為僅供私人朋友參與的內部酒會；不再舉行公開放映活動，論壇和工作坊取消。

朱日坤稍早於社群平台臉書（facebook）發出的一篇貼文中說，10月30日其父親來電，聲調奇怪，要他「不要在外面做對國家不好的事」。隨後，平時幫他在北京處理雜事的一位女士，也告知被有關部門帶去，威脅不要幫他做任何事情，還說等朱日坤回國了一定要法辦他。

接下來兩天，IndieChina電影節工作電郵收到幾乎所有還在中國境內的導演的來信，聲稱因為各種個人的原因，取消他們來紐約參加電影節的行程。然後是在海外的導演及原本要與會的嘉賓，他們在中國的家屬都受到調查或者干擾。

朱日坤說，一處放映場地收到匿名號稱「一群生活在紐約的中國學生」來信，聲稱場地將要放映的影片「可能無法準確反映當代中國社會的真實情況」，要求對方取消電影節活動。在美國協助他的志工，也因為家人受到威脅而辭去所有的職務。

他說，至今沒有任何部門或者個人告知他，具體是因為什麼原因，或者他犯了何種罪行，而導致這系列事件的發生。

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）發表聲明，指中共過去10多年嚴打國內的獨立電影，3大中國獨立電影節包括「中國獨立影像展」、「雲之南紀錄影像展」、「北京獨立影像展」先後被迫取消，而中共這種打壓行為如今亦伸延到海外，跨境鎮壓情況越來越嚴重。人權觀察呼籲各國政府應正視情況，對抗中國的審查。

「人權觀察」中國問題研究員尤魯永（Yalkun Uluyol） 指出，中國政府伸手到紐約，關掉了一場電影節。這是中國政府最新一次的跨國鎮壓，顯示當局正試圖控制世界如何認識與討論中國。

中共

上一則

曼達尼、亞當斯談交接 紐約市警局長去留未定

下一則

「Taiwan Select」糕點茶飲節 紐約登場 民眾搶購
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

張震紐約送外賣入圍金馬影帝 街頭本跑被同業關心急打發

張震紐約送外賣入圍金馬影帝 街頭本跑被同業關心急打發
曼達尼、亞當斯談交接 紐約市警局長去留未定

曼達尼、亞當斯談交接 紐約市警局長去留未定
糧食券延發 紐約救濟需求大增

糧食券延發 紐約救濟需求大增
疑遭跨境施壓、工作人員家人遭騷擾 中國獨立電影節取消

疑遭跨境施壓、工作人員家人遭騷擾 中國獨立電影節取消

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20

超人氣

更多 >
盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母
裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命

裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命
3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌
好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說