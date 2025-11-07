5天5起 紐約皇后區接連發生搶案與竊案 疑有組織犯案

我的頻道

記者戴慈慧／紐約即時報導
嫌犯在案發前徘徊的監視影像，警方呼籲知情民眾提供線索。(NYPD提供)
嫌犯在案發前徘徊的監視影像，警方呼籲知情民眾提供線索。(NYPD提供)

紐約市警(NYPD)通報一起橫跨多個皇后區的連環搶案，案件集中發生於10月底，涉及至少五起案件，警方正全力追緝三名駕車行搶的嫌犯，並呼籲民眾提供線索協助破案

根據警方通報，首起案件發生於10月22日凌晨約4時15分，地點位於法拉盛王子街。一名34歲男子在街頭遭三名身份不明人士駕車接近，其中一人搶走受害者手機與皮夾，另一人假裝持有槍枝恐嚇。嫌犯隨即駕車往38大道東向逃逸，無人受傷。

隔日(23日)凌晨約1時30分，在法拉盛學院點大道(College Point Blvd)又發生第二起案件。三名嫌犯同樣駕車接近一名35歲男子，其中一人亮出槍枝，另外兩人搶走被害人的車輛後逃逸，所幸無人受傷。

同日深夜11時37分，警方在111分局轄區接報，一間位於新鮮草原道(Fresh Meadow Lane)的商家「NADA Marketing」遭兩人撬開後門闖入，偷走約4500元現金後逃逸。

10月29日凌晨約4時，市警113分局轄區內的Merrick大道一間藥局遭三名嫌犯打破櫥窗闖入，搶走約600元現金與三瓶處方藥。僅十多分鐘後，116分局內的243街一間名為「The THC Shop」的商店也遭同樣手法破門，但嫌犯未能成功竊取物品，隨後駕車逃逸。

警方指出，這五起案件手法相似，研判為同一犯罪集團所為。根據第111分局案發現場監視畫面，警方已取得疑犯影像，並呼籲民眾若掌握線索，請致電止罪熱線1-800-577-TIPS（8477），或上網至 https://crimestoppers.nypdonline.org

疑似涉案嫌犯身穿深色外套、頭戴帽子出現在皇后區一處住宅區附近。(NYPD提供)
疑似涉案嫌犯身穿深色外套、頭戴帽子出現在皇后區一處住宅區附近。(NYPD提供)
疑似涉案嫌犯身穿深色外套、頭戴帽子出現在皇后區一處住宅區附近。(NYPD提供)
疑似涉案嫌犯身穿深色外套、頭戴帽子出現在皇后區一處住宅區附近。(NYPD提供)
警方公布多角度影像，希望民眾協助辨識三名涉嫌皇后區連環搶案的嫌疑人。(NYPD提...
警方公布多角度影像，希望民眾協助辨識三名涉嫌皇后區連環搶案的嫌疑人。(NYPD提供)

