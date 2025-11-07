紐約布碌崙一對華裔男女詐騙不成反遭逮捕

我的頻道

記者胡聲橋／紐約即時報導
紐約布碌崙華裔男女紐約州行騙遭逮捕。(紐約州斯托本郡警長辦公室)
紐約布碌崙華裔男女紐約州行騙遭逮捕。(紐約州斯托本郡警長辦公室)

紐約布碌崙(布魯克林)華裔男女端控制紐約州斯托本郡(Steuben County)一位居民的電腦，試圖詐騙2萬8000元。不過當這對男女到這位居民處取錢時，卻被早已埋伏在那裡的警察逮捕並控罪，面臨遣返。

紐約州斯托本郡警長辦公室20日發布消息，當地警察於上月18日逮捕了來自布碌崙的49歲的林成斌(Chengbin Lin音譯)和48歲的陳靈清(Lingquing Chen音譯)，兩人都報住布碌崙59街。

警方指控這兩人遠程控制斯托本郡一位居民的電腦，試圖從這位居民那裡詐騙2萬8000元。幸運的是，這位居民清醒地認識到這是一個騙局，將相關信息告訴了當地警方，包括如何向這兩名騙子付錢。警方及時介入，在雙方交接款項處布置了便衣警察，當兩名騙子開車到接頭處，拿到他們以為的現金，正要開車離開時，被埋伏在那裡的便衣警察當場抓獲。

林成斌和陳靈清被指控犯有三級企圖重竊罪(Attempted Grand Larceny in the Third Degree)(E級重罪)和四級協助犯罪罪(Criminal Facilitation in the Fourth Degree)。

警方進一步調查發現，林成斌和陳靈清先前均曾被驅逐出境，被逮捕時在美國都沒有合法居留身分。這兩人在過堂前已經交給了聯邦移民執法人員。

斯托本郡警長阿拉德(Jim Allard)讚揚受害者識破騙局並及時報警制止。

