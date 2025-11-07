紐約市警前亞裔新聞官 就2024年新州路怒槍擊案認罪

紐約市警前亞裔新聞官Hieu Tran，就2024年新州路怒槍擊案認罪。(本報檔案照)

紐約市 警(NYPD)公共信息辦公室(DCPI)一名亞裔警員在去年醉酒開車返家途中，因「路怒」槍擊一名新澤西男子，導致對方終身癱瘓；該警員5日承認「企圖謀殺」罪，面臨10年監禁。

檢方指出，從警三年的越南 裔警員Hieu Tran於2024年5月17日晚11時許，在距紐約市南方約90哩的新澤西州 坎登郡(Camden County)公路上，駕車靠近30歲商人帕特爾(Kishan Patel)，並以公發配槍連開數槍，擊中對方頭部後方，造成重傷。

Hieu Tran隨即駛入路口撞上一輛車，嚴重傷及一名下班返家的護士。調查顯示，事發時他情緒低落、酗酒成癮，並因工作壓力巨大而精神崩潰。根據其事後接受心理學家訪談，Hieu Tran稱自己長期飽受創傷後壓力症候群(PTSD)折磨，卻未獲市警內部適當處理。

事發時，帕特爾正與未婚妻籌備婚事，並協助家族企業營運，槍傷使他成為四肢癱瘓患者。隨後，Hieu Tran駕車逃逸返家，警方透過車輛特徵追查，於6月6日將其逮捕。坎登郡檢察官辦公室證實，他已在高等法院承認一項一級「企圖謀殺」罪名，預計將依新澤西「不得提前假釋法」(NERA)判刑10年，目前被羈押於坎登郡監獄，12月15日宣判。

市警則於6日宣布將Hieu Tran開除。帕特爾家屬代表律師馬隆(Joseph Marrone)表示，家屬對Hieu Tran承認罪行並將面對後果感到寬慰，盼市警局正視酒精濫用與心理健康問題氾濫的內部文化，進行制度改革。帕特爾目前在德州專科復健醫院接受全天候照護，家屬背負龐大醫療費用，能否重新說話或行走仍不明。

馬隆指出，家屬已於曼哈頓聯邦法院對紐約市提出訴訟，指市警早知Hieu Tran有潛在危險卻未採取行動，是「一顆隨時會爆炸的定時炸彈」。遭撞傷的護士胡梅爾(Stephanie Hummel)亦已提起民事訴訟。市府律師10月已提交答辯，全面否認指控，並澄清不代表Hieu Tran出庭辯護。