快訊

大西洋地鐵總站推77歲老人落軌 皇后區男子遭判13年

記者顏潔恩／紐約即時報導
38歲的勞埃德因在大西洋車站攻擊一名老翁，被判處13年監禁。(紐約市警提供)
38歲的勞埃德因在大西洋車站攻擊一名老翁，被判處13年監禁。(紐約市警提供)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)5日宣布，一名皇后區男子因在布碌崙大西洋車站(Atlantic Terminal)月台上暴力攻擊並推一名77歲老翁落軌，被陪審團裁定二級謀殺未遂罪名成立；他近期接受量刑，被判處13年監禁、另加五年假釋監督。

罪犯為現年38歲的勞埃德(Matthew Lloyd)，他於2023年8月18日下午4時20分左右，在長島鐵路(LIRR)大西洋車站的第五號月台上，突然上前毆打一名等車的老翁，隨即將他推下月台；受害者約從5呎高的月台上墜落，頭部撞擊到接近帶電的第三軌區域，勞埃德則趁隙逃離現場。

這起犯案過程被監視器拍下，幸運的是，一名長島鐵路機務領班聽見呼救聲後，立刻指示停止第五軌列車的通行，及時將老翁救出；然而，受害者在案件發生後的數個月內持續承受劇烈疼痛，至今仍行動不便，並因頭部創傷導致視力與記憶長期受損。

「這是一場針對77歲長者殘酷且毫無挑釁的攻擊，發生地點是我們最繁忙的交通樞紐之一」，蔣沙樂說，若非工作人員反應迅速，後果不堪設想，「我們在提升公共運輸安全方面已取得實質進展，絕不容許任何人破壞這一努力，今日的判決讓被告為他的惡行付出代價，也明確傳達地鐵暴力將面臨嚴厲懲處的訊息」。

本案由地方檢察官橘區審判組(Orange Zone Trial Bureau)高級助理檢察官巴格(Matthew Barg)與助理檢察官道林(Jane Dowling)負責起訴，並由副主任檢察官特拉布西(Michael Trabulsi)、與達斯(Iris Das)監督，全案由審判組主任艾迪(Danielle Eaddy)總體指導；蔣沙樂也特別感謝檢方法律助理馬歇爾(Jamal Marshall)、及數位鑑識分析師史都華(Christina Stewart)在本案中的協助。

長島鐵路 布碌崙 地鐵

