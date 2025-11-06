台灣二代移民 陳靄琪當選紐約布碌崙民事法官

華裔陳靄琪當選布碌崙民事法官。(本報檔案照)

華裔陳靄琪(Janice Chen)在紐約市 2025年普選中，當選為國王郡(Kings County，即布碌崙 )民事法官。

根據市選舉局公布的計票結果，陳靄琪在布碌崙(布魯克林)民事法官(Civil Court Judge)的普選中獲得52.6%的選票，同為民主黨 的Marisa Arrabito獲得46.85%的選票，兩位候選人同時當選國王郡民事法官。

在六月舉行的民主黨初選中有四名候選人，經過選舉，陳靄琪和Marisa Arrabito排名前兩位。因為這次選舉挑選兩位布碌崙民事法官，所以這兩人都成為民主黨候選人。在4日的普選中，因為共和黨沒有提出候選人，陳靄琪和Marisa Arrabito輕鬆當選。

陳靄琪在當選後對所有支持者表示感謝，她說雖然一路走來並不輕鬆，競選活動也很辛苦，「我很高興能遇到各種選民，讓大家都知道我是誰」。

紐約州各郡民事法官由選舉產生，任期十年，期滿後可重新參選連任。民事法官負責審理民事案件、小額法庭案件，以及租客與房東糾紛，在部分案件中，可在不經陪審團審議的情況下享有裁判權。

陳靄琪為台灣二代移民，在布碌崙出生長大。她於2002年獲得布碌崙法學院法學博士學位後，一直為國王郡高等法院服務，至今已有20多年經驗。陳靄琪此前表示，因為自幼在雙文化環境中成長，能感受到不同群體的需求，尤其基層民眾的需求。