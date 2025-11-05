葛謨拿下皇后區華人票倉 高投票率促華裔關注政治

紐約市長選舉落幕，最新地圖顯示，皇后區東北部與布碌崙南部華人聚居區成為葛謨(Andrew Cuomo)陣營的重要票倉。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市長選舉落幕，最新地圖顯示，皇后區東北部與布碌崙南部華人聚居區成為葛謨 (Andrew Cuomo)陣營的重要票倉。有多年競選經驗的政治顧問紀炫宇表示，法拉盛、貝賽、新鮮草原等地多數選民將選票投給葛謨，顯示華裔 選民在大選中整體傾向保守，重視治安與經濟穩定。他認為，南亞裔選民對曼達尼(Zohran Mamdani)的強力動員雖改寫「亞裔版圖」，但這場高投票 率選舉反而促使更多華裔開始關心政治，是社區長遠發展的好事。

此次並未參與任何市長陣營，只是以觀察者角度分析選舉趨勢的紀炫宇說，北皇后區從地圖上看，代表葛謨得票過半。「法拉盛、貝賽、新鮮草原這些華裔集中的地區，葛謨得票率都超過五成，趨勢很明顯。」布碌崙南區情況類似，市議員莊文怡所轄選區一帶，葛謨也是得票過半。「那裡雖不像北皇后區華人比例那麼高，但仍聚集相當多華裔與猶太裔居民，選票結構相近」

紀炫宇分析，與民主黨初選時不同，當時因投票率低、許多華裔未登記政黨，導致葛謨與曼達尼的得票接近。「但這次大選動員更強，許多未參加初選的華裔選民也出來投票，參與度明顯提高。」且雙方陣營都採取「危機動員」策略，支持葛謨者警告曼達尼的社會主義政策將不利社區，支持曼達尼者則強調葛謨回鍋代表舊政治復辟。「雙方都有各自的恐懼敘事，但確實激發了熱情，這次市長選舉的投票率是1965年以來最高，近代從未見過。」

對於主流媒體民調將曼丹尼支持者描繪為「30歲以下、受高等教育、租屋的亞裔年輕人」，紀炫宇認為此一形象與華人社區現實不同。「曼達尼是南亞裔，他動員的是過去對選舉不太熱衷的南亞社群。雖然同屬亞裔，但在福利、治安、政策優先順序上與華、韓裔並不一致。」他指出，南亞裔社群因「自己人」的認同，更能包容曼丹尼的進步立場，這在歷次華、韓裔候選人中也常出現。

紀炫宇認為，曼達尼上任後將面臨現實考驗。「他從政經驗短，過去只是州眾議員，沒有成熟團隊。執政後必須依靠市府與工會力量重組班底。」他預期，新市長會挑出少數關鍵議題全力推動，對部分主張則會妥協或淡化。

他補充，這次高投票率對新市長和社區都具啟示。「近一半選民沒投給他，是重要警訊。他若想連任，必須回應不同選民需求。」對華人社區而言，高投票率是一個契機。「雖然全市創新高，但華人社區投票率仍偏低。只有更多人參與，政治人物才會更重視華社。」而這次選舉至少喚起更多華裔對公共議題的討論與關心，「能見度提高本身就是社區進步的開始。」