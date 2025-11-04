我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

紐約投票日／世代差異 華埠長者多投葛謨 年輕選民功課做得足

記者許君達╱紐約即時報導
華人選民呈現世代差異，華埠長者多投葛謨，年輕人多支持曼達尼。(記者許君達╱攝影)
華人選民呈現世代差異，華埠長者多投葛謨，年輕人多支持曼達尼。(記者許君達╱攝影)

面對傳統與進步的選擇，不同世代的華人選民體現出了較為明晰的分野。

截至4日下午4時，位於曼哈頓華埠的孔子大廈投票站共收到了494張合格選票，站內中文翻譯員說，其中有近300名選民接受了翻譯服務，多數為華裔長者。根據翻譯員的記憶，當日需要翻譯的華裔選民大多選擇了葛謨(Andrew Cuomo)，少部分投給曼達尼(Zohran Mamdani)，還有個別人選擇共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)。她表示，有部分投票者雖然已移民多年，但對於選舉的基礎知識仍有所欠缺，她當日便發現有人同時勾選了兩名市長候選人，幸得工作人員及時發現並糾正，否則選票就會被作廢。

當日在華埠的另一投票站麥地臣社區中心外，為葛謨拉票的一名中年志願者與為曼達尼拉票的年輕志願者發生爭論，葛謨志願者試圖勸導對方，說「不要被『免費』的主張愚弄了，你的免費都是我納的稅。」曼達尼方志願者則禮貌地回應「我並沒有被愚弄」，然後退後一步不再繼續爭吵。

本次選舉除市長外，還將選出包括公益維護人、市主計長等多項職位的當選者。曼達尼的拉票志願者徐Julie十年前成為公民，此後參加了每次的選舉。她在投票前做了些功課，對每個職位的功能和候選人都有了些了解，因此順利地完成了對所有職位的投票。她表示，這種民主素養並非來自於本次為曼達尼助選，而是在申請成為公民時就開始學習和實踐。

本次選舉除市長外，還包括多項公職。圖為華埠投票站外，曼達尼和市議員候選人馬泰的海...
本次選舉除市長外，還包括多項公職。圖為華埠投票站外，曼達尼和市議員候選人馬泰的海報共同出現。(記者許君達╱攝影)

紐約市長選舉╱投票人數已創2001年來新高 各候選人衝刺拉票

決戰紐市議員 黃敏儀奔走多校點拉票 王浩倫母喪後重返選戰
