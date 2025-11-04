紐約投票日／世代差異 華埠長者多投葛謨 年輕選民功課做得足

華人選民呈現世代差異，華埠長者多投葛謨，年輕人多支持曼達尼。(記者許君達╱攝影)

面對傳統與進步的選擇，不同世代的華人選民體現出了較為明晰的分野。

截至4日下午4時，位於曼哈頓華埠的孔子大廈投票 站共收到了494張合格選票，站內中文翻譯員說，其中有近300名選民接受了翻譯服務，多數為華裔長者。根據翻譯員的記憶，當日需要翻譯的華裔選民大多選擇了葛謨 (Andrew Cuomo)，少部分投給曼達尼 (Zohran Mamdani)，還有個別人選擇共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)。她表示，有部分投票者雖然已移民多年，但對於選舉的基礎知識仍有所欠缺，她當日便發現有人同時勾選了兩名市長候選人，幸得工作人員及時發現並糾正，否則選票就會被作廢。

當日在華埠的另一投票站麥地臣社區中心外，為葛謨拉票的一名中年志願者與為曼達尼拉票的年輕志願者發生爭論，葛謨志願者試圖勸導對方，說「不要被『免費』的主張愚弄了，你的免費都是我納的稅。」曼達尼方志願者則禮貌地回應「我並沒有被愚弄」，然後退後一步不再繼續爭吵。