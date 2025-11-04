紐約市長選舉／南布碌崙投票踴躍 多名華人支持史里華

紐約市普選於4日開跑，布碌崙(布魯克林)華社選民踴躍投票，而過去曾在該選區遇到的未註冊選民撲空情況本次已有顯著改善。(記者馬璿／攝影)

紐約市普選於4日開跑，布碌崙 (布魯克林)華社選民踴躍投票 ，而過去曾在該選區遇到的未註冊選民撲空情況本次已有顯著改善。據現場的翻譯人員與協調員指出，在班森賀選區僅出現民眾不知道即使候選人註冊兩個黨派，也只能投下一票的狀況。而位於8大道周邊的投票站協調員則表示，若未來投票站配有福州話翻譯，相信更能服務選民。

位於班森賀的新越卓高中(New Utrecht)於下午1時30分約累積405名選民投票，截至發稿時仍陸續有民眾進場。然而，由於鐵門口只有三角錐阻擋，在大風吹拂下門頻遭關閉，導致數名民眾因此吃閉門羹。而8大道旁的69小學在下午3點之前共有87名民眾投票，八成皆為華人。

根據協調員Kieran McNamara表示，該投票站並未聽聞任何特殊疑問，部分民眾雖因久未投票而不熟悉系統，也只有不到五名民眾因未註冊而無法投票，但整體情況穩定。現場的中文翻譯Lily C phu則表示，截至下午1時30分共有53名選民詢問翻譯服務，但所有人都有明確想法，也具足夠投票知識，並未遇到任何困難。唯獨因部分候選人登記兩黨派，使部分民眾不知道僅能投下一票而詢問翻譯，但經解釋後也無大礙。

當日共和黨 籍的州參議員陳學理(Steve Chan)也來到新越卓高中的投票站，他指出，清晨6時左右便有約10名選民向其通報該站未準時開門，導致投票延誤。協調員調閱資料後指出該站在6時準時開門，並在上午6時3分迎來首名選民，過程中亦未有任何選民對無法入場表示不滿。

陳學理對此表示，今日不僅布碌崙接獲類似通報，新澤西的投票站更收到炸彈威脅，他認為此事恐為民主黨為阻止選民投票的手段，將威脅到大眾基本權利。

在新越卓投票的袁女士表示，由於共和黨的參選人史里華(Curtis Sliwa)與民主黨籍的市議員莊文怡(Susan Zhuang)對遊民所一事明確表態反對，她最終選擇投票給二位。吳先生表示，他之所以投給葛謨(Andrew Cuomo)主因為無法認同曼達尼(Zohran Mamdani)的免費公車以及租金凍漲政策，他指出，此種福利政策不僅財源不明，更可能影響小房東權益，應該降低地稅才能確保公平性。

退休警探Pak雖不願透露自己的投票意向，但他明顯感覺紐約市治安低落，也因其過往工作經歷，城市安全為他的首要考量。居住紐約10多年的伍小姐也對此有同感，她觀察疫情之後治安越來越差，安全性是她投給史里華的原因之一。

不過，去年首次投票時她雖投給川普總統，但她沒想到物價與關稅的夾擊竟導致基層人民生活更加困難，讓她無奈道「有點後悔」。不過她仍解釋，自己「對人不對黨」，史里華的共和黨籍並未勸退她，其反對遊民所的態度才是她支持的主因。

