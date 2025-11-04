曼達尼清晨皇后區投票 誓言將「開啟政治新時代」

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約即時報導
紐約市長選舉4日開啟，民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)當天清晨在皇后區投下選票，強調這是他「夢想了一年多的日子」，誓言要「開啟政治新時代」，並讓「全國最昂貴的城市變得人人都能負擔得起」。

被視為民主社會主義者的曼達尼，於其現任州眾議員所代表的阿斯托利亞(Astoria)投下選票。這位34歲的候選人與妻子、藝術家杜瓦吉(Rama Duwaji)牽手現身法蘭克·辛納屈高中(Frank Sinatra High School)投票站，早上8時剛過便完成投票。

隨後，曼達尼感謝超過10萬名志願者的努力，稱紐約正站在「歷史轉折點」，準備告別過去那種「只會告訴人民不能做什麼、實際上是不願做什麼」的政治。他說，紐約面臨的住房與生活成本危機不容迴避。

他堅持一貫立場，呼籲以「新思維」應對房租上漲、公交班次不穩等問題。他還解釋選擇當日投票的原因，稱希望能在提前投票期間走訪全市五區，與選民直接交流。選取期間，曼達尼主打免費公車、削警職能、市立雜貨店等政見，主打服務「勞動人民」口號，但引起可行性爭議。

面對外界質疑34歲的他是否能治理全國最大的城市，曼達尼回應，「我每天都在變老，也每天都更關心紐約人。」他強調，無論支持或反對者，他都將代表整個城市，實現讓工薪階層重回政治核心的承諾。

針對總統川普(Donald Trump)威脅若他勝選將削減聯邦資金一事，曼達尼強調自己「不會被恫嚇」，因為「總統的話不等於法律。紐約需要一位為市民挺身而出的市長，而非為了討好權力而犧牲市民的人。」他表示，若當選，將透過法院與法律手段爭取紐約應得的撥款。

曼達尼亦在投票後首度表示，自己在前五項公投提案中全部投下「贊成」票，其中包括與住房相關的提案；唯一反對的是第六項、旨在將市長選舉改至總統大選年的提案。此前，他在競選期間多次迴避媒體詢問其對公投議題的立場。

對於為何在超過70萬名選民提前投票後才明確表態支持住房提案，曼達尼沒有具體解釋，只表示自己「非常重視向紐約人表達看法的責任」，需要時間仔細評估提案後果。他的競爭對手則多在選戰早期便已表態。

對於第四號住房提案被批評可能賦予市長過大權力，他回應指市長權力都應「用來為紐約人服務」，並承諾若當選將與市議會合作，確保城市投資惠及長期被忽視的社區，「城市的強大，應由離市政廳最遠的街區來衡量，而不是最近的那些」。

競選團隊指出，曼達尼此次以「工薪家庭黨(Working Families Party)」名義投票自己，而非「民主黨」。選前夜，川普在社群平台發文支持曼達尼的對手葛謨(Andrew Cuomo)，並警告若曼達尼勝出，將「重新考慮」對紐約市的聯邦資金支持。川普寫道，「無論你喜不喜歡葛謨，你別無選擇，必須投給他，希望他能做得很好。曼達尼辦不到！」他還威脅稱，「若共產主義候選人曼達尼勝選，我對紐約的聯邦撥款將僅限於法律最低要求。」

➤➤➤點擊看《11/4州級與地方選舉》專題報導

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

