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紐約市長初選／曼達尼勝選感言 引用南非前總統曼德拉這句名言

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紐約市長民主黨初選於24日落幕，紐約州眾議員曼達尼在首輪勝出，他在勝選感言中引用南非前總統曼德拉的名言「事情完成之前，往往看似不可能。」(路透)
紐約市長民主黨初選於24日落幕，紐約州眾議員曼達尼在首輪勝出，他在勝選感言中引用南非前總統曼德拉的名言「事情完成之前，往往看似不可能。」(路透)

紐約市長民主黨初選於24日(周二)落幕，根舉已統計的93%選票開票結果，33歲的紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）在首輪勝出，他在勝選感言中引用南非前總統曼德拉 （Nelson Mandela）的名言，現場氣氛熱烈。

曼達尼在長島市舉行的屋頂勝選派對上向支持者表示：「今晚我們創造了歷史。用曼德拉的話說，『事情完成之前，往往看似不可能。』（It always seems impossible until it is done）朋友們，我們做到了。我將成為你們的民主黨紐約市長候選人。」

曼達尼是印度裔，1991年出生於烏干達。父親是哥倫比亞大學教授，母親是電影製片人。曼達尼五歲時，與家人搬到南非開普敦居住，七歲時搬到紐約市。

紐約郵報報導，紐約州前州長葛謨（Andrew Cuomo）則在初選觀察派對上，向曼達尼認輸，他對支持者說：「今晚不是我們的夜晚，今晚是曼達尼議員的夜晚。」

當晚，葛謨的支持者也高唱「再見」《Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye》，支持者不斷重複唱著副歌na na na na hey hey hey good bye，場面感人。

1970年代，這首歌曲被美國體育場館用來嘲諷即將落敗的對手球隊，後來逐漸成為全球體育賽事最具代表性的「送客」歌曲，甚至也在政治場合被引用，成為集體發洩情緒的出口。

除了市長初選，24日同時舉行多場地方選舉，為紐約市帶來歷史性的一刻。

不過，根據公開資料顯示，被認為是反種族隔離的曼德拉這句名言「事情完成之前，往往看似不可能。」，雖然廣為流傳，但並無記錄顯示曼德拉在重要的演講中說過這句話，比如總統就職演說、獲釋演說、諾貝爾和平獎致辭和官方記錄中。一般為，這句話是後人根據曼德拉的精神與事蹟所歸納的語錄。

紐約州前州長葛謨向曼達尼認輸之後，自己開車離開初選觀察派對。(美聯社)
紐約州前州長葛謨向曼達尼認輸之後，自己開車離開初選觀察派對。(美聯社)

曼達尼 紐約市 紐約州

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