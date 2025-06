紐約市長初選／曼達尼勝選感言 引用南非前總統曼德拉這句名言

紐約市長民主黨初選於24日落幕,紐約州眾議員曼達尼在首輪勝出,他在勝選感言中引用南非前總統曼德拉的名言「事情完成之前,往往看似不可能。」(路透)

紐約市 長民主黨初選於24日(周二)落幕,根舉已統計的93%選票開票結果,33歲的紐約州 眾議員曼達尼 (Zohran Mamdani)在首輪勝出,他在勝選感言中引用南非前總統曼德拉 (Nelson Mandela)的名言,現場氣氛熱烈。

曼達尼在長島市舉行的屋頂勝選派對上向支持者表示:「今晚我們創造了歷史。用曼德拉的話說,『事情完成之前,往往看似不可能。』(It always seems impossible until it is done)朋友們,我們做到了。我將成為你們的民主黨紐約市長候選人。」

曼達尼是印度裔,1991年出生於烏干達。父親是哥倫比亞大學教授,母親是電影製片人。曼達尼五歲時,與家人搬到南非開普敦居住,七歲時搬到紐約市。

紐約郵報報導,紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)則在初選觀察派對上,向曼達尼認輸,他對支持者說:「今晚不是我們的夜晚,今晚是曼達尼議員的夜晚。」

當晚,葛謨的支持者也高唱「再見」《Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye》,支持者不斷重複唱著副歌na na na na hey hey hey good bye,場面感人。

1970年代,這首歌曲被美國體育場館用來嘲諷即將落敗的對手球隊,後來逐漸成為全球體育賽事最具代表性的「送客」歌曲,甚至也在政治場合被引用,成為集體發洩情緒的出口。

除了市長初選,24日同時舉行多場地方選舉,為紐約市帶來歷史性的一刻。