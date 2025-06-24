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紐約初選╱「人很少」法拉盛華人投票率偏低 不及南亞裔

記者高雲兒╱紐約即時報導
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在另一個投票站台灣會館，截至中午前不到50人前來投票，整體氣氛冷清。(記者高雲兒╱攝影)
在另一個投票站台灣會館，截至中午前不到50人前來投票，整體氣氛冷清。(記者高雲兒╱攝影)

24日為紐約市初選投票日，法拉盛多個投票站自清晨開放，截至中午前整體投票秩序良好，但投票人潮稀疏。儘管法拉盛為亞裔人口最集中的地區之一，當日早上至中午，華裔選民投票比例仍明顯偏低。

第20小學投票站的工作人員表示，中午1時前估計已有約150人完成投票，「到晚上5時左右應該會有更多」。據其中一名掃描機區選務人員表示，她所處區域共掃描了12張選票，其中僅兩人為華裔，其餘從膚色判斷，多為南亞和中東裔選民。她指出，南亞裔選民數量特別明顯，相比之下，韓裔與華裔投票率「顯著較低」。

本次選舉採「複選排名制」(Ranked Choice Voting, RCV)制度，允許選民對最多五名候選人排序選擇，但該制度仍令部分選民困惑。該名工作人員表示，當日已有多張選票因「將多位候選人寫在同一欄」等操作錯誤而作廢，「有些人不清楚什麼是第一選、第二選，把人都寫在同一格，那系統會直接判定無效。」

投票站外，多位華人年長者選民態度謹慎、腳步匆匆，不願受訪，僅簡單表示「自己知道怎麼投」、「不想多說」。其中一名華裔男性長者在簡短交談中透露，自己支持葛謨，並說「因為他好」。

另一位自稱為共和黨註冊選民的華人則笑言，自己「沒有什麼選擇」，只能投給主計長候選人苗承業，「選票上沒有其他東西了」。

在另一個投票站台灣會館，截至中午前不到50人前來投票，整體氣氛冷清。盡管選民族裔分布較多元，涵蓋華裔、韓裔、白人等，但人數顯著不及過往，現場工作人員亦坦言「今天算是人很少的一天」。

24日為紐約市初選投票日，法拉盛多個投票站自清晨開放，截至中午前整體投票秩序良好...
24日為紐約市初選投票日，法拉盛多個投票站自清晨開放，截至中午前整體投票秩序良好，但投票人潮稀疏。(記者高雲兒╱攝影)

投票 華裔 韓裔

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