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紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後出線

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紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

記者曹馨元╱紐約即時報導
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艾默生學院最新民調指，進步派參選人曼達尼(Zohran Mamdani)將以52%得票率領先前州長葛謨的48%。(記者范航瑜╱攝影)
艾默生學院最新民調指，進步派參選人曼達尼(Zohran Mamdani)將以52%得票率領先前州長葛謨的48%。(記者范航瑜╱攝影)

距離紐約市長初選日不過數小時，艾默生學院(Emerson College Polling)23日公布的最新民調指，在「複選排名制」下，進步派參選人曼達尼(Zohran Mamdani)將以52%得票率領先前州長葛謨(Andrew Cuomo)的48%；這也是本屆初選以來，曼達尼首次在民調中趕超葛謨。

根據民調，已經參與提前投票的選民大多支持曼達尼，而他也在這部分選民中以41%對31%領先葛謨10個百分點。但尚未投票或計畫在初選日當天投票的選民則相對偏向葛謨，葛謨在這部分群體中支持度為36%，勝於曼達尼的31%。

而經過民調模擬複選排名制的模擬計票，曼達尼將於第八輪以四個百分點的微弱優勢，壓線勝出。

艾默生學院民調執行主任金寶(Spencer Kimball)表示，曼達尼的支持度在過去五個月內，從1%大幅攀升至32%，而葛謨的支持度則與初期幾乎持平；「在複選制投票模擬中，曼達尼淨增18個百分點，葛謨則增加12個百分點，這是曼達尼首次在艾默生的民調中於最後一輪勝出」。

受此次民調的直接影響，博彩網站Polymarket上的賭盤顯示，曼達尼與葛謨的勝選機率幾乎持平。23日上午，兩人的出現預期持續徘徊在50%左右，而這也是本次選戰以來曼達尼最接近葛謨的時刻；此前，兩人的差距大則超80個百分點，少則也有超10個百分點。

葛謨 民調 投票

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