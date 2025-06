紐約市長參選人蘭德 在移民法院外遭ICE拘捕

紐約市主計長兼市長參選人蘭德 (Brad Lander)17日於聯邦移民 法院外護送一名被告時,遭聯邦移民和海關執法局(ICE )探員拘留。其妻子巴奈特(Meg Barnette)使用蘭德官方X平台帳號發表視頻及聲明。

事件發生於17日中午12時左右,當時蘭德正陪同一名被告離開位於曼哈頓下城聯邦廣場(Federal Plaza)26號的移民法院,卻突遭蒙面的ICE探員帶走並拘留。「事件仍在發展中,我們團隊正密切關注情況。」巴奈特寫道。

巴奈特發布的影片顯示,蘭德站在法院外的走廊上,被幾位ICE執法人員包圍,其中幾位戴著口罩。ICE似乎試圖逮捕他身旁的移民,隨後發生爭執。蘭德多次要求對方出示司法搜查令(judicial warrant)未果,最終被戴上手銬帶走。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)隨即發布聲明聲援蘭德:「僅因為蘭德挺身捍衛移民及其公民權利就遭到逮捕,是對權力的驚人濫用。」聲明指出,「聯邦政府對紐約市民的無差別打壓,只會讓我們的社區更加不安全。」截至發稿,蘭德仍遭拘留,ICE也並未回應。

Hi, this is Meg Barnette, Brad's wife.



While escorting a defendant out of immigration court at 26 Federal Plaza, Brad was taken by masked agents and detained by ICE.



This is still developing, and our team is monitoring the situation closely. pic.twitter.com/jekaDFjsT1