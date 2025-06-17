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紐約市長參選人蘭德 在移民法院外遭ICE拘捕

紐約市長參選人蘭德 在移民法院外遭ICE拘捕

記者范航瑜╱紐約即時報導
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巴奈特表示，當時蘭德正陪同一名被告離開位於曼哈頓下城聯邦廣場(Federal Plaza)26號的移民法庭，卻被蒙面的探員帶走並遭ICE拘留。（美聯社）
巴奈特表示，當時蘭德正陪同一名被告離開位於曼哈頓下城聯邦廣場(Federal Plaza)26號的移民法庭，卻被蒙面的探員帶走並遭ICE拘留。（美聯社）

紐約市主計長兼市長參選人蘭德(Brad Lander)17日於聯邦移民法院外護送一名被告時，遭聯邦移民和海關執法局(ICE)探員拘留。其妻子巴奈特(Meg Barnette)使用蘭德官方X平台帳號發表視頻及聲明。

事件發生於17日中午12時左右，當時蘭德正陪同一名被告離開位於曼哈頓下城聯邦廣場(Federal Plaza)26號的移民法院，卻突遭蒙面的ICE探員帶走並拘留。「事件仍在發展中，我們團隊正密切關注情況。」巴奈特寫道。

巴奈特發布的影片顯示，蘭德站在法院外的走廊上，被幾位ICE執法人員包圍，其中幾位戴著口罩。ICE似乎試圖逮捕他身旁的移民，隨後發生爭執。蘭德多次要求對方出示司法搜查令(judicial warrant)未果，最終被戴上手銬帶走。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)隨即發布聲明聲援蘭德：「僅因為蘭德挺身捍衛移民及其公民權利就遭到逮捕，是對權力的驚人濫用。」聲明指出，「聯邦政府對紐約市民的無差別打壓，只會讓我們的社區更加不安全。」截至發稿，蘭德仍遭拘留，ICE也並未回應。

影片來源：Instagram/Brad Lander（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

蘭德 移民 ICE

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